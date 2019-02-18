Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 не приносить прибутків компанії

338 Читать новость на русском
Лей Цзюнь на презентації Xiaomi Redmi Note 7
Лей Цзюнь на презентації Xiaomi Redmi Note 7 / Getty Images

Голова бренду Redmi Лу Вейбін опублікував у Weibo доволі неочікувану заяву. За його запевненнями, компанія Xiaomi отримує вкрай незначний прибуток від продажів смартфонів Redmi Note 7.

Нагадаємо, Xiaomi Redmi Note 7 отримав 48-мегапіксельну основну камеру і при цьому коштує від 147 доларів.

Читайте також: Найпотужніший смартфон: Xiaomi Mi 9 встановив неймовірний рекорд продуктивності

Не дивно, що він став справжнім хітом в Китаї та перебуває в дефіциті. Окрім того, новинка вже недоступна в звичайних роздрібних магазинах.

Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 хоч і популярний, але неприбутковий смартфон

Якраз з приводу недоступності Xiaomi Redmi Note 7 в звичайних магазинах користувач соцмережі і запитав топ-менеджера. На що той відповів, що прибуток з Xiaomi Redmi Note 7 невеликий, а деякі версії взагалі пропонуються в збиток.

До слова, вже 28 лютого Xiaomi Redmi Note 7 надійде у продаж в Індії, а незабаром очікується його поява й в інших регіонах.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні
3601
Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
17 лютого 20:04 Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
598
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
13 лютого 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 488
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 1041
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
3493
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3611
Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
9 лютого 20:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
2235
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук