Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 не приносить прибутків компанії

Голова бренду Redmi Лу Вейбін опублікував у Weibo доволі неочікувану заяву. За його запевненнями, компанія Xiaomi отримує вкрай незначний прибуток від продажів смартфонів Redmi Note 7.

Нагадаємо, Xiaomi Redmi Note 7 отримав 48-мегапіксельну основну камеру і при цьому коштує від 147 доларів.

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Не дивно, що він став справжнім хітом в Китаї та перебуває в дефіциті. Окрім того, новинка вже недоступна в звичайних роздрібних магазинах.



Xiaomi Redmi Note 7 хоч і популярний, але неприбутковий смартфон

Якраз з приводу недоступності Xiaomi Redmi Note 7 в звичайних магазинах користувач соцмережі і запитав топ-менеджера. На що той відповів, що прибуток з Xiaomi Redmi Note 7 невеликий, а деякі версії взагалі пропонуються в збиток.

До слова, вже 28 лютого Xiaomi Redmi Note 7 надійде у продаж в Індії, а незабаром очікується його поява й в інших регіонах.

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