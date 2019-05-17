Смартфон з "вушками": Vivo вигадала новий спосіб боротьби з монобровою

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Vivo запропонувала нове рішення для безрамкових дисплеїв
Vivo запропонувала нове рішення для безрамкових дисплеїв / Medium

Виробники смартфонів, схоже почали змагатися, хто з них придумає найдивніший дизайн мобільного пристрою. Вслід за Xiaomi та Huawei свій незвичний варіант боротьби з "чубчиками" показала ще одна китайська компанія – Vivo.

Неочікуваний дизайн смартфонів Vivo. Як повідомляє LetsGoDigital, інженери китайської фірми запропонували поміщати фронтальні камери в своєрідні "вушка".

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У патенті Vivo від 14 травня 2019 року описується два дизайни безрамкових смартфонів. У першому варіанті компанія пропонує зробити на верхній межі два виступи і помістити в кожен по фронтальній камері. Виглядає таке рішення вкрай незвично.

Vivo
Vivo запатентувала новий дизайн смартфонів


Vivo може випустити смартфон із "вушками" під фронтальну камеру

Інші варіанти. Другий варіант дизайну схожий з тим, що запропонували дизайнери Huawei: зробити верхню рамку округлою і в найширшому місці розташувати камери, динамік та інші елементи.


Інший спосіб позбутися від "моноброви" від Vivo

Малоймовірно, що компанії наважаться випустити смартфони з подібним дизайном. Зараз в моду увійшли висувні фронтальні камери – вони дають змогу позбутися від вирізів і робити повністю безрамкові екрани.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Розробки Vivo
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