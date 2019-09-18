Смартфон-жабка Samsung W2020: що відомо про новий флагман

Вже до кінця 2019 року компанія Samsung має представити свій новий флагманський смартфон. Його особливістю стане зовнішній вигляд – він стане класичним телефоном-розкладачкою, але з двома сенсорними панелями.

Як пише ithome, цей пристрій, як і всі його попередники, буде орієнтований на китайський ринок.

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Як свідчать нові витоки, Samsung W2020 отримає 512 ГБ вбудованого сховища. Працюватиме новинка на топовому процесорі Snapdragon 855.

Смартфон, за чутками, буде мати 8 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера скрадатиметься із 3 модулів. Про терміни випуску поки інформації не надається.

Як відомо, Samsung W2019 представили у листопаді минулого року. Тож, найімовірніше цьогорічну новинку нам покажуть теж у листопаді.

Ціна Samsung W2019 складала від 1500 доларів (37 500 гривень). Тож вартість W2020 теж буде близькою до цієї цифри.

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