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Смартфони Nokia не можуть оновитись до Android 10 через коронавірус

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Оновлення Nokia до Android 10 відклали / stoneforest

Компанія HMD Global, яка займається випуском смартфонів Nokia, змінила плани щодо випуску оновлень операційної системи. Все через поширення вірусу COVID-19.

Як відомо, смартфони бренду Nokia одними з найперших отримують оновлення до нової версії Android, адже більшість телефонів HMD Global є частиною програми Android One, передає gizchina.com.

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Чому оновлення відклали

Внаслідок швидкого поширення коронавірусу більшість співробітників компанії HMD Global мають працювати з дому. Тож уся робота корпорації відбувається із затримкою, зокрема й оновлення операційної системи.

Оновлення Nokia до Android 10

У компанії розробили нову програму оновлення до найсвіжішої версії операційної системи.

Перший квартал 2020 року:

  • Nokia 2.2

Початок другого кварталу 2020 року:

  • Nokia 2.3
  • Nokia 3.2
  • Nokia 4.2
  • Nokia 6.2
  • Nokia 7.2
  • Nokia 3.1 Plus
  • Nokia 8 Sirocco

Всередині другого кварталу 2020 року:

  • Nokia 5.1 Plus
  • Nokia 1 Plus

При цьому старіші моделі, наприклад Nokia 8, залишаться на Android 9 Pie.

Також керівник HMD Global Юхо Сарвікас запевнив, що їхній бренд збереже свій статус найшвидшого бренду щодо оновлення телефонів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Android Nokia Новини Техно Техно Смартфони
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