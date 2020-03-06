Смартфони Apple та Huawei стануть найпотужнішими на ринку

Зараз більшість флагманських смартфонів обладнані 7-нанометровими процесорами, однак незабаром на мобільному ринку з'являться чіпи нового покоління. В 2020 році тайванський виробник мікросхем TSMC почне випуск 5-нм рішень, завдяки яким девайси Apple та Huawei стануть найпотужнішими на ринку.

Продуктивність та енергоефективність процесорів залежить в тому числі від кількості транзисторів, повідомляє PhoneArena.

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Особливості нового чіпа Apple

Наприклад, 7-нм чіпсет Apple A13 Bionic містить близько 8,5 мільярда транзисторів, а в 5-нанометровому A14 Bionic буде задіяно вже 15 мільярдів.

"Упаковувати" в чіп більше число транзисторів стало можливим завдяки технології EUV – літографії в глибокому ультрафіолеті.

Процесори Huawei

Смартфони майбутньої лінійки Huawei P40, в свою чергу, будуть побудовані на базі 5-нм чіпсета Kirin 1020 який забезпечить 15-відсоткове зростання енергоефективності в порівнянні з Kirin 990 і зростання продуктивності на 50% щодо попередника.

Коли інші смартфони отримають продуктивніші процесори

За даними галузевих джерел, TSMC також планує виготовляти за новим техпроцесом мобільну платформу Snapdragon 875, яка дебютує у складі нових смартфонів на початку 2021 року.

Крім того, TSMC і Samsung вже планують освоїти виробництво 3-нм чіпів в термін до 2023 року.

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