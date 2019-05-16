Смартфони допоможуть солдатам виявляти ворогів: що відомо

Під час бойових дій дуже багато гучних звуків. Ось чому солдати в наш час часто носять спеціальні навушники, які захищають слух завдяки системі розумного шумозаглушення. Нова технологія дозволяє військовим використовувати навушники разом із смартфоном, аби вирішити ці дві важливі проблеми.

Tactical Communication and Protective Systems TCAPS – спеціальні навушники, які використовуються військовими, як правило, містять міні мікрофони як всередині, так і зовні кожного вушного каналу. Ці мікрофони дозволяють голосам інших солдатів проходити безперешкодно, але автоматично включають електронний фільтр, коли вони виявляють гучні звуки, наприклад, стрільба з власної зброї.

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Як працюють військові навушники

Експериментальна система, розроблена у Французько-німецькому дослідницькому інституті Сен-Луї, покликана допомогти солдатам у визначенні розміщенні противника. Працює вона на двох хвилях. Перша – надзвукова ударна хвиля, яка поширюється у формі конуса перед кулею, друга – наступна за нею дульна хвиля, яка сферично випромінюється у всіх напрямках від самого вогнепальної зброї.



Військові зможуть визначити розташування ворога без особливих зусиль

Використовуючи мікрофони всередині тактичних військових навушників, нова система здатна виміряти різницю в часі між моментом, коли дві хвилі досягнуть кожного з вух солдата. Ці дані передаються по Bluetooth в додаток на його смартфоні, де спеціальний алгоритм визначить напрямок звідки прийшли хвилі і, отже, напрямок, в якому знаходиться стрілок.

Якщо це смартфон з хорошим процесором, час обчислень для отримання повної траєкторії становить близько напівсекунди,

– говорить провідний вчений проекту Себастьян Хенг.

Коли технологія стане доступною

Технологію вже випрбували в польових умовах на мікрофонах TCAPS, розташованих на відстані один від одного, при цьому планується, що вона буде випробувана на макеті голови солдата в кінці цього року, а її впровадження для використання військовими стане можливим вже у 2021-му році.

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