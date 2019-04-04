Смартфони Google Pixel 4 знову "засвітилися" в мережі

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Смартфони Google Pixel 4 знову "засвітилися" в мережі
Смартфони Google Pixel 4 знову "засвітилися" в мережі / Фото з вільних джерел

Не секрет, що компанія Google готує до випуску смартфони Pixel 4. Ймовірно, новинку представлять вже восени, проте вже зараз в мережі з’являється дедалі більше інформації щодо флагмана пошукового гіганта.

Зокрема, ентузіасти виявили в базі даних Android Open Source Project першу згадку смартфона Google Pixel 4. Коментар до майбутнього патчу для інструменту виявлення помилок пам'яті був залишений співробітником Google, який двічі згадав апарат.

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Прямо про існування пристрою джерело не говорить, але не виключено, що прототип для розробників вже тестується інженерами корпорації.

До слова, раніше в мережі з'явилося схематичне креслення Google Pixel 4, яке демонструє варіант дизайну майбутньої новинки.

Що відомо про Google Pixel 4? За попередніми даними, смартфон отримає топовий цьогорічний процесор Snapdragon 855 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Швидше за все, новинкка з "коробки" працюватиме на базі операційної системи Android Q, яку пошуковик ще не анонсував.

Коли Google представить Android Q? Очікується, що фінальну версію Android Q представлять ​​на конференції I/O, яку Google планує провести в травні 2019 року, а її розповсюдження серед користувачів пристроїв почнеться у вересні.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Google Google Pixel Android
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