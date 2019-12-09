Смартфони Huawei переходять на фірмову операційну систему HarmonyOS

Одразу після виходу фірмової операційної системи HarmonyOS компанія Huawei оголосила, що її не будуть встановлювати на смартфони компанії, принаймні найближчим часом.

Однак, зараз президент з розробки програмного забезпечення Huawei Ван Ченглу повідомив журналістам, що перші смартфони на базі HarmonyOS вийдуть вже у 2020 році. Про це передає gagadget.com.

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Як стверджує Ченглу, нову операційну систему отримають смартфони не лише на китайському ринку, але й на глобальному. Вихідний код ОС мають опублікувати в серпні 2020 року.

При цьому такий крок компанії ще не свідчить про те, що Huawei повністю відмовиться від Android. Ченглу наголосив, операційна система Google все одно є основним пріоритетом для китайського виробника.

Для чого розробили HarmonyOS

Huawei почала працювати над своєю власною операційною системою після запровадження санкцій США. Адже через американські обмеження нові смартфони китайського бренду можуть користуватись тільки версією Android з відкритим кодом (що дещо обмежує функціонал операційки).

Раніше виробник пояснював, що HarmonyOS є таким собі універсальним і безпечним рішення для всіх типів пристроїв. Фірмовий компілятор Ark дає змогу розробникам в короткі терміни адаптувати готові Android-додатки для роботи на новій платформі.

Також були чутки, що фірмовою ОС від Huawei зацікавились інші китайські виробники, зокрема Xiaomi.

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