Смартфони із найкращою селфі-камерою – рейтинг DxOMark

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Смартфони із найкращою селфі-камерою
Смартфони із найкращою селфі-камерою / unsplash

Портал DxOMark, який спеціалізується на оцінці камер, розпочав тестування селфі-камер популярних смартфонів. Результати випробувань публікуватимуться на рівні із досягненнями основних камер і серед популярних девайсів уже з'явилися лідери.

Про це повідомляє 4PDA.

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Тестуванню селфі-модулів часто не приділяють особливої ​​уваги і незаслужено обходять їх стороною. Проте, у продажу з'являється все більше пристроїв з якісними фронтальними камерами, тому ігнорувати їх стає все складніше.

Фахівці DxOMark почали тестувати селфі-камери
Фахівці DxOMark почали тестувати селфі-камери

Фахівці DxOMark повідомили, що при оцінці будуть застосовувати ті ж прийоми, що і для основних камер смартфонів, на основі кадрів, знятих в різних умовах.

Повний список необхідних випробувань фахівці поки не опублікували. Поява технологій штучного інтелекту і режими зйомки на кшталт Night Sight ускладнюють тестування – поки не ясно, чи будуть експерти брати до уваги результати, отримані з їх допомогою, або ж обмежаться більш традиційним підходом.

На сайті вже опубліковані перші результати пілотного тестування селфі-камер. У ньому взяли участь 12 моделей смартфонів різних виробників.

Смартфони із найкращою селфі-камерою
Фронтальну камеру Google Pixel 3 визнали найкращою в зйомці фото

За результатами низки випробувань в трійку лідерів впевнено увійшли Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9 і Xiaomi Mi Mix 3, демонструючи приблизно однакові можливості зйомки.

Смартфони із найкращою селфі-камерою
Селфі-камера Samsung Galaxy Note 9 – найкраща в зйомці відео

В майбутньому тестування пройдуть й інші популярні пристрої, оцінки яких будуть опубліковані на сторінках порталу.

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Теги: Техно Смартфони Samsung Google Pixel 3 Xiaomi
Джерело: Техно
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