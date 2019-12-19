Смартфони OPPO Reno 3 та Reno 3 Pro засвітилися на "живих" фото до анонсу

Анонс смартфонів OPPO Reno 3 та Reno 3 Pro відбудеться тільки 26 грудня, однак в мережі вже опублікували якісні "живі" знімки нових ґаджетів. Витік дає можливість оцінити дизайн смартфонів та дізнатися більше про їх камери.

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OPPO Reno 3

Опублікована серія знімків підтверджує, що зовнішній вигляд OPPO Reno 3 відповідає рендерам, які раніше з'явилися в базі регулятора TENAA, передає Gadgets360.



OPPO Reno 3 отримає краплевидний виріз в дисплеї

Смартфон має краплевидний виріз для фронтальної камери і камеру з чотирма сенсорами на тильній панелі. Корпус отримав синє градієнтне забарвлення.



Дизайн OPPO Reno 3

Судячи із фотографії дисплея, апарат з модельним номером PDCM00 отримав 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованого сховища і ОС Android 10 з оболонкою ColorOS. Також відомо, що OPPO Reno 3 побудований на базі мобільної платформи MediaTek Dimensity 1000L 5G.

OPPO Reno 3 Pro

З'явилися в соціальній мережі Weibo і знімки OPPO Reno 3 Pro. Замість "краплі" для селфі-модуля ґаджет отримав отвір в дисплеї. На задній кришці пристрою розташований модуль основної камери, дизайн якого відрізняється від базової моделі. За фото можна також скласти певне уявлення про інтерфейс фірмової прошивки.

OPPO Reno 3 Pro отримає процесор Qualcomm Snapdragon 765G. Обидва смартфони отримали основний 64-мегапіксельний сенсор камери.

Дата презентації

Прем'єра новинок очікується вже 26 грудня. Ціна смартфонів наразі залишається невідомою.

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