Смартфони Redmi K20 та K20 Pro представили офіційно: характеристики і ціна

Компанія Xiaomi офіційно презентувала нові флагманські смартфони Redmi K20 і K20 Pro. Ці смартфони вже називають "вбивцями флагманів". Адже новинки отримали топові характеристики та дуже спокусливу ціну.

Дизайн Redmi K20 Pro і K20

Redmi K20 та більш просунута версія Redmi K20 Pro отримали 6,39-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів та яскравістю 600 ніт. Як і прогнозувалось, обидві версії отримали висувну фронтальну камеру, що дало змогу отримати дійсно безрамковий екран - дисплей займає 91,9% всієї передньої панелі.

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Корпус смартфонів Redmi K20 складається із рамки з алюмінієвого та захисного скла Gorilla Glass 5 по обидва боки.

Характеристики Redmi K20 Pro і K20

Просунута версія отримала топовий процесор Snapdragon 855. Як заявили під час презентації, модель у сервісі AnTuTu набирає майже 390 000 балів, що трохи більше ніж фірмовий флагман Xiaomi Mi 9. Модель Redmi K20 працює на чіпсеті Snapdragon 730.

Новника отрмиала висувну камеру

Основна камера в обох смартфонах потрійна. Головний сенсор - Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп та діафрагмою f/1,75. Допоміжний модуль із сенсором на 13 Мп (f /2,4). А третій з роздільною здатністю 8 Мп (f /2,4). Системи оптичної стабілізації зображення тут немає. Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

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Окрім того, камера Redmi K20 і Redmi K20 Pro підтримує режим заповільненої відеозйомки в режимі 960 к/с. Також вона має спеціальний нічний режим.

Варто наголосити, що смартфони підтримують фірмову технологію графічного прискорення GPU Game Turbo 2.0, що підвищує продуктивність смартфонів у іграх.

Ємність акумулятора склала 4000 мАг з підтримкою швидкої розрядки (27 Вт). До речі, обидві новинки отримали модуль NFC, що рідкість для смартфонів компанії. При цьому вони зберегли характеристики бюджетників – 3.5 мм роз’єм для навушників.

Новинка доступна у кількох модифікаціях

Ціна Redmi K20 Pro

Модифікація із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 360 доларів (9 700 гривень); Версія із модифікацією пам’яті 6 + 128 ГБ оцінена у 375 доларів (10 100 гривень); Redmi K20 Pro 8 + 128 ГБ коштує 405 доларів (10 900 гривень); За топову версію 8 + 256 ГБ треба буде заплатити 435 доларів ( 11 700 гривень).

Ціна Redmi K20

Версія із 6 + 64 ГБ оцінена у 289 доларів (7 800 гривень); Модифікація 6+128 ГБ – 304 долари (8 200 гривень).

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