Смартфони Redmi K20 та K20 Pro представили офіційно: характеристики і ціна

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Redmi K20 Pro: характеристики і ціна
Redmi K20 Pro: характеристики і ціна

Компанія Xiaomi офіційно презентувала нові флагманські смартфони Redmi K20 і K20 Pro. Ці смартфони вже називають "вбивцями флагманів". Адже новинки отримали топові характеристики та дуже спокусливу ціну.

Дизайн Redmi K20 Pro і K20

Redmi K20 та більш просунута версія Redmi K20 Pro отримали 6,39-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів та яскравістю 600 ніт. Як і прогнозувалось, обидві версії отримали висувну фронтальну камеру, що дало змогу отримати дійсно безрамковий екран - дисплей займає 91,9% всієї передньої панелі.

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Корпус смартфонів Redmi K20 складається із рамки з алюмінієвого та захисного скла Gorilla Glass 5 по обидва боки.

Характеристики Redmi K20 Pro і K20

Просунута версія отримала топовий процесор Snapdragon 855. Як заявили під час презентації, модель у сервісі AnTuTu набирає майже 390 000 балів, що трохи більше ніж фірмовий флагман Xiaomi Mi 9. Модель Redmi K20 працює на чіпсеті Snapdragon 730. 

Redmi K20 Pro

Новника отрмиала висувну камеру 

Основна камера в обох смартфонах потрійна. Головний сенсор - Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп та діафрагмою f/1,75. Допоміжний модуль із сенсором на 13 Мп (f /2,4). А третій з роздільною здатністю 8 Мп (f /2,4). Системи оптичної стабілізації зображення тут немає. Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

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Окрім того, камера Redmi K20 і Redmi K20 Pro підтримує режим заповільненої відеозйомки в режимі 960 к/с. Також вона має спеціальний нічний режим.

Варто наголосити, що смартфони підтримують фірмову технологію графічного прискорення GPU Game Turbo 2.0, що підвищує продуктивність смартфонів у іграх.

Ємність акумулятора склала 4000 мАг з підтримкою швидкої розрядки (27 Вт). До речі, обидві новинки отримали модуль NFC, що рідкість для смартфонів компанії. При цьому вони зберегли характеристики бюджетників – 3.5 мм роз’єм для навушників.

Redmi K20 Pro

Новинка доступна у кількох модифікаціях

Ціна Redmi K20 Pro

  1. Модифікація із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 360 доларів (9 700 гривень);
  2. Версія із модифікацією пам’яті 6 + 128 ГБ оцінена у 375 доларів (10 100 гривень);
  3. Redmi K20 Pro 8 + 128 ГБ коштує 405 доларів (10 900 гривень);
  4. За топову версію 8 + 256 ГБ треба буде заплатити 435 доларів ( 11 700 гривень).

Ціна Redmi K20

  1. Версія із 6 + 64 ГБ оцінена у 289 доларів (7 800 гривень);
  2. Модифікація 6+128 ГБ – 304 долари (8 200 гривень).

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Теги: Redmi K20 Redmi Xiaomi Новини Техно Техно Смартфони
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