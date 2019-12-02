Смартфони Redmi K30 та Redmi K30 Pro показали на якісних знімках

Незадовго до анонсу смартфона Redmi K30 в мережі з'явилися детальні знімки новинки. Інсайдери показали задню панель пристрою та основні відмінності в дизайні між базовою та Pro-версіями пристрою.

Камери смартфонів та відмінності в дизайні

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За даними індійських інсайдерів, обидві модифікації смартфона отримають вертикальний модуль основної камери, вписаний в круглий модуль по центру задньої панелі.

Візуально відрізнятися апарати будуть кількістю сенсорів: три у Redmi K30 і чотири у K30 Pro. При цьому LED-спалах у молодшої моделі буде винесений за межі круглого блоку. Судячи з нового витоку, датчики на 64, 13, 8 і 2 МП отримає саме модель K30 Pro, а не K30, як передбачалося раніше.

Інші характеристики смартфонів

Детальні відмінності в характеристиках між моделями не повідомляються. За наявною інформацією, Pro-версія ґаджета отримає акумулятор ємністю 4 200 мАг і рідинну систему охолодження. Базовому Redmi K30 приписують 6,66-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 730G і 6 ГБ оперативної пам'яті.

Дата виходу та ціна

Очікувана ціна Redmi K30 з 4G-модемом складає близько 285 доларів (орієнтовно 6 800 за курсом станом на 2 грудня 2019 року), вартість Redmi K30 Pro невідома.

Анонс новинок запланований на 10 грудня 2019 року, в продаж вони, імовірно, надійдуть на початку 2020 року.

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