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Смартфони Samsung отримають головну фішку iPhone 11 Pro

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Смартфони Samsung отримають головну фішку iPhone 11 Pro / Digital Trends

Однією з особливостей iPhone 11 Pro стала технологія Ultra WideBand (UWB), яка дає змогу швидко обмінюватися файлами між сумісними смартфонами, а також виконує роль локатора для пошуку інших ґаджетів з NFC-"маячками". За даними мережевих джерел, зовсім скоро подібну фкнкцію отримають і смартфони Samsung.

Компанія NXP, що займається виробництвом чіпів з підтримкою UWB, оголосила про створення спільного підприємства з південнокорейським виробником та іншими вендорами, повідомляє Wccftech.

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Деталі про технологію

У своєму прес-релізі NXP повідомила, що використання нового модуля SR100T дозволить власникам ґаджетів взаємодіяти з автоматизованими дверима, замками автомобілів, світильниками, акустикою та іншими пристроями.

За заявою розробників, використання цієї технології забезпечує більшу точність порівняно з аналогами на базі модулів Wi-Fi або Bluetooth LE.

via GIPHY

UWB також дає змогу оцінювати відстань до сумісних об'єктів і їх положення відносно один одного. Очікується, що технологія буде ефективно працювати навіть в багатолюдних місцях з великою кількістю сигналів, стін, людей та інших перешкод. Відстань між поміченими чіпами пристроями вимірюється за допомогою підрахунку часу, за який радіохвиля проходить від одного предмета до іншого.

Перспективи використання

Очікується, що за допомогою UWB компанія Samsung, яка входить в новий консорціум виробників, зможе першою створити свою альтернативу Apple AirDrop.

Які смартфони підтримуватимуть технологію

Список Android-пристроїв з підтримкою нового протоколу передачі даних ще не оголошений.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung Apple iPhone 11
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