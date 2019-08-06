Клони Apple: недорогі телефони, схожі на iPhone X

Випустивши iPhone X Apple започаткувала справжній тренд серед смартфонів – так звану "моноброву". Це невеликий виріз вгорі екрану, в якому розробники заховали селфі-камеру, динамік та інші датчики. Чимало виробників запозичили ідею з вирізом. При цьому деякі пішли далі і майже повністю скопіювали дизайн "Десятки". Саме про них піде мова далі.

Xiaomi Mi A2 Lite

Це молодша версія бюджентника Mi A2 (ця модель отримала тонкі рамки внизу та вгорі екрану). На задній панелі у Mi A2 Lite, як і в iPhone X, є подвійна основна камера – вона розміщена вертикально у правому верхньому куті.

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Xiaomi Mi A2 Lite – молодша версія Mi A2

Що стосується характеристик, то працює пристрій на 8-ядерному процесорі Snapdragon 625 з частотою 2,0 ГГц. Модулі основної камери мають роздільну здатність 2 і 5 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп.

Ємність акумулятора Mi A2 Lite становить 4 000 мАг. Пристрій можна обрати у кількох модифікаціях: 3/4 ГБ внутрішньої пам’яті та 32/64 ГБ вбудованого сховища. Базова версія в Україні коштує 4 800 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран Діагональ: 5.84 дюйма

Діагональ: 5.84 дюйма Роздільна здатність: 2280 x 1080

Тип: IPS

Процесор Qualcomm Snapdragon 625 з частотою 2,0 ГГц

Qualcomm Snapdragon 625 з частотою 2,0 ГГц Камера Основна: подвійна 12 + 5 Мп

Основна: подвійна 12 + 5 Мп Фронтальна: 5 Мп

Пам'ять Оперативна: 3/4 ГБ

Оперативна: 3/4 ГБ Внутрішня 32/64 ГБ

Операцйна система Android Oreo

Android Oreo Батарея 4 000 мАг

Xiaomi Redmi 6 Pro

Ще один бюджений смартфон від компанії Xiaomi, що дублює у iPhone X виріз на передній панелі, та подвійну вертикальну камеру на тильній стороні. До слова, камера отримала датчик Sony IMX486 на 12 мегапікселів і сенсор від Samsung на 5 мегапікселів. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп.

Xiaomi Redmi 6 Pro коштує 5 600 гривень

Пристрій оснащений чіпсетом Snapdragon 625. Доступні три модифікації у такому співвідношенні внутрішньої та вбудованої пам’яті: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ і 4/64 ГБ.

Акумулятор смартфона має місткість 4000 мАг. Ціна за базову версію в Україні становить 5 600 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран Діагональ: 5,84 дюйма

Діагональ: 5,84 дюйма Роздільна здатність: 2280х1080

Тип: IPS

Процесор Snapdragon 6 25 з частотою 2,0 ГГц

25 з частотою 2,0 ГГц Камера Основна: подвійна 12 + 5 Мп

Основна: подвійна 12 + 5 Мп Фронтальна: 5 Мп

Пам'ять Оперативна: 2/4 ГБ

Оперативна: 2/4 ГБ Внутрішня 16/32/64 ГБ

Операцйна система Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Батарея 4 000 мАг

ZenFone 5

Zenfone 5 від компанії Asus теж ззовні дуже нагадує минулорічний флагман від Apple. Здвоєна камера, що розміщена у верхньому лівому кутку, отримала сенсор Sony IMX 363 на 12 мегапікселів і додатковий 8-мегапіксельний об'єктив для ширококутної зйомки. Роздільна здатність селфі-камери – 8 Мп.

ZenFone 5 має модуль NFC

Asus Zenfone 5 оснастили процесором середнього класу – Snapdragon 636. Також смартфон отримав стереодинаміки та підтримку Bluetooth 5.0 і NFC. Ємність акумулятора складає 3 300 міліампер. В Україні ціни на телефон стартують від 12 тисяч гривень.

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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран Діагональ: 6,2 дюйма

Діагональ: 6,2 дюйма Роздільна здатність: 2246x1080

Тип: IPS

Процесор Snapdragon 636 з частотою до 1.8 ГГц

Snapdragon 636 з частотою до 1.8 ГГц Камера Основна: подвійна 16+12 Мп

Основна: подвійна 16+12 Мп Фронтальна: 8 Мп

Пам'ять Оперативна: 4/6 ГБ

Оперативна: 4/6 ГБ Внутрішня: 64 ГБ

Операцйна система Android 8,0 Oreo

Android 8,0 Oreo Батарея3 300 мАг

Huawei P20 Lite

Цей смартфон є молодшою версією добре відомого Huawei P20. Пристрій працює на чіпсеті HiSilicon Kirin 659 з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ додаткової пам’яті.

Здвоєна основна камера (місце розміщення як у всіх попередніх смартфонів – лівий верхній кут) має модулі на 16 і 2 Мп. Фронтальна камера отримала модуль на 16. До речі, камера також використовує особливу технологію роботи зі світлом, тож селфі виходять значно яскравіші.

Смартфон оцінений в Україні в 11 999 гривень.

Huawei P20 Lite коштує 12 тисяч гривень

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран Діагональ: 5.84 дюйма

Діагональ: 5.84 дюйма Роздільна здатність: 1080 x 2280

Тип: IPS

Процесор HiSilicon Kirin 659 Octa-core

HiSilicon Kirin 659 Octa-core Камера Основна: подвійна 13+2 Мп

Основна: подвійна 13+2 Мп Фронтальна: 16 Мп

Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Внутрішня: 64 ГБ

Операцйна система Android 8.0 (Oreo)

Android 8.0 (Oreo) Батарея3 000 мАг

Motorola One

Свій "клон" iPhone X Motorola презентувала зовсім недавно, під час виставки IFA 2018, 31 серпня. Смартфон отримав чіп середнього рівня – Qualcomm Snapdragon 625 з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам'яті.

Камера Motorola One має два модулі: основний з роздільною здатністю 13 Мп і допоміжний з роздільною здатністю 2 Мп. Селфі-камера має роздільну здатність 8 Мп.

Motorola One предтавили під час виставки IFA 2018

Ємність акумулятора складає 3000 мАг.

В Європі Motorola One буде коштувати 299 євро (9 600 гривень). Точна ціна в Україні поки невідома.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран Діагональ: 5,9 дюйма

Діагональ: 5,9 дюйма Тип: IPS

Процесор Qualcomm Snapdragon 625

Qualcomm Snapdragon 625 Камера Основна: подвійна 13+2 Мп

Основна: подвійна 13+2 Мп Фронтальна: 8 Мп

Пам'ять Оперативна: 4/6 ГБ

Оперативна: 4/6 ГБ Внутрішня: 64 ГБ

Операцйна система Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Батарея3 000 мАг

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