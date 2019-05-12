Смартфони та сексуальне життя: в чому полягає небезпека

Вчені провели три хвилі масштабного дослідження та встановили: смартфони негативно впливають на сексуальну активність пар. У дослідженні взяло участь понад 34 тисячі громадян.

Як пише The Guardian, це масштабне дослідження отримало назву Natsal (національні дослідження сексуальної активності та способу життя).

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Який вплив мають смартфони. Вчені помітили, що падіння сексуальної активності почалося з 2001 року. Найвищий його пік припав на 2007-й та не знижувався до 2012. Це пов'язали із виходом на ринок смартфонів.

"Межа між суспільним і приватним життям слабшає. Ви повертаєтеся додому і продовжуєте працювати або продовжуєте робити покупки, тобто робите все, окрім… звичайної розмови. Ви не відчуваєте близькості, коли лише телефонуєте партнерові", – розповів професор Кей Веллінгс.

Тобто, вчені вважають, що через постійний доступ до інтернету пари не можуть зосередитися на романтиці та близькості й часто продовжують працювати з дому. Це знижує сексуальний потяг.

У чому загроза. Вчені переконані, що їм потрібно й далі вивчати цю проблему. Адже йдеться не лише про секс. Технології можуть мати негативний вплив не лише на близькість, але й на соціальні зв’язки та спілкування загалом.

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