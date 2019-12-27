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Смартфони Vivo зможуть рятувати життя людей

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Компанія Vivo, яка планувала випустити нову оболонку JoviOS для своїх смартфонів, відмовилася від цього плану. Замість цього вона випустила нову версію свого існуючого орієнтованого на користувача інтерфейсу FunTouch під назвою FunTouch OS 10.

Сяо Чжуге (Xiao Zhuge), керівник команди розробників FunTouch OS, повідомив, що наразі працює над новою функцією під назвою "Попередження про землетрус" (Earthquake Warning), розповідає Gizmochina.

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У найближчі пару тижнів ця функція буде проходити внутрішнє тестування. Це вказує на те, що вже зовсім скоро її зможуть випробувати власники смартфонів Vivo.

Чому це важливо

Ця функція для смартфонів Vivo схожа на функцію попередження про землетрус, яку Xiaomi випустила з останньою версією фірмової оболонки MIUI 11. Xiaomi стверджує, що смартфони з MIUI 11 і навіть телевізори Mi TV можуть попереджати користувачів про небезпеку, що насувається, причому випередження може становити від декількох секунд до декількох десятків секунд. Цього часу часто вистачає, щоб врятувати якомога більше життів.


Смартфони Vivo попереджатимуть про стихійні лиха й землетруси

Смартфони Vivo будуть не тільки попереджати про землетрус, але і надавати інформацію про найближче притулок, контактні дані для екстрених випадків, медичні контакти та інформацію про рятувальних роботах, яка повинна допомогти в критичній ситуації.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Vivo
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