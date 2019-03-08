Смартфони Xiaomi незабаром подорожчають

Користувачам доведеться більше платити за флагманські смартфони, вироблені китайським брендом Xiaomi. Про це повідомив виконавчий директор Xiaomi Лей Цзунь.

Лей Цзуня цитує видання technode.com. За його словами, найновіший флагман компанії – Mi 9 – стане останнім недорогим флагманом компанії. Їхні майбутні пристрої вже будуть дорожчими.

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Чому смартфони подорожчають. У компанії вважають, що їх сприймають лише як виробника дешевих девайсів, а це не дуже добре для іміджу. Також подорожчання дасть змогу Xiaomi виготовляти кращі товари.

Xiaomi CEO також додав, що нові флагманські смартфони зростуть у ціні, але це подорожчання не буде критичним.

Як відомо, ціна Xiaomi Mi 9 на китайському ринку починається від 2 999 юанів (близько 12 000 гривень).

Смартфони Xiaomi подорожчають

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