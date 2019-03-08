Смартфони Xiaomi незабаром подорожчають

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Смартфони Xiaomi подорожчають
Смартфони Xiaomi подорожчають / gizchina.it

Користувачам доведеться більше платити за флагманські смартфони, вироблені китайським брендом Xiaomi. Про це повідомив виконавчий директор Xiaomi Лей Цзунь.

Лей Цзуня цитує видання technode.com. За його словами, найновіший флагман компанії – Mi 9 – стане останнім недорогим флагманом компанії. Їхні майбутні пристрої вже будуть дорожчими.

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Чому смартфони подорожчають. У компанії вважають, що їх сприймають лише як виробника дешевих девайсів, а це не дуже добре для іміджу. Також подорожчання дасть змогу Xiaomi виготовляти кращі товари.

Xiaomi CEO також додав, що нові флагманські смартфони зростуть у ціні, але це подорожчання не буде критичним.

Як відомо, ціна Xiaomi Mi 9 на китайському ринку починається від 2 999 юанів (близько 12 000 гривень).

Смартфони Xiaomi подорожчають

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Теги: Новини Техно Xiaomi Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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