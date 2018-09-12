Наразі на ринку смартфонів чимало пристроїв, які мають відмінні камери. Виробники намагаються обігнати один одного за кількістю камер та якістю знімків, які роблять їх апарати.

Техно 24 підготував для вас рейтинг смартфонів із накращими камерами на ринку.

Почесне місце серед флагманів посідає смартфон Huawei P20 Pro. Пристрій від китайського виробника по праву вважається найкращим смартфоном для фото. Huawei P20 Pro очолює практично всі рейтинги, а експерти авторитетного сайту DxOMark оцінили фотоможливості смартфона в 109. Поки цей рекорд залишається недосяжним для багатьох виробників.

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Huawei P20 Pro одним із перших на ринку смартфонів отримав потрійний модуль камери. В основі камери флагмана лежить один кольоровий модуль на 40 мегапікселів із апертурою f/1.8. Це дозволяє пристрою створювати знімки із високою роздільною здатністю.

Другий модуль представлений 20-мегапіксельним сенсором із діафрагмою f/1.6 та слугує для точної передачі кольору в напівтонах та розширення динамічного діапазону. Окрім того, він також відповідає за розмиття фону під час портретної зйомки.



Huawei P20 Pro робить якісні знімки в нічну пору



Фото на смартфон Huawei P20 Pro



Як знімає смартфон Huawei P20 Pro

Третій об’єктив використовується як зум-камера на 8 мегапікселів із світлосилою f/2.4. Варто відзначити, що це унікальний модуль із 3-кратним оптичним зближенням, а при підключенні чорно-білого датчика зображення він перетворюється на 5-кратний зум (цифровий).

Огляд Huawei P20 Pro – дивіться відео

Окрім того, Huawei P20 Pro вміє записувати уповільнене відео з роздільною здатністю 1280 х 720 пікселів при 960 кадрах в секунду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЦІНА Huawei P20 Pro Дисплей Тип: OLED

Діагональ: 6,1 дюйма

Роздільна здатність: 2240 х 1080 пікселів

Тип: OLED Діагональ: 6,1 дюйма Роздільна здатність: 2240 х 1080 пікселів Процесор Huawei Kirin 970

Huawei Kirin 970 Відеопроцесор Mali G72 MP12

Mali G72 MP12 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Ціна24 999 гривень

Цьогоріч користувачів приємно здивував новий фаблет від Xiaomi. Перш за все, він отримав незвичний дизайн, а його камера виявилася кращою, ніж в деяких флагманів іменитих брендів.

Подвійна камера Xiaomi Mi Mix 3 представлена 12-магапіксельним модулем із ширококутним сенсором Sony IMX363 та 12-мегапіксельм телефото об'єктивом від Samsung. Окрім того, камера отримала підтримку штучного інтелекту (автоматичне розпізнавання сценарію зйомки, алгоритми підвищення якості), спеціальний нічний режим та інші корисні функції. Xiaomi стверджує, що камера Mi Mix 3 краща, ніж у флагмана компанії Mi 8 і деяких конкурентів.



Як знімає камера Xiaomi Mi Mix 3



Xiaomi Mi Mix 3 робить якісні знімки



Фото, зроблені на Xiaomi Mi Mix 3

Приміром за якість фото та відеозйомки недорогий Xiaomi Mi Mix 3 може позмагатися із найдорожчим флагманом від компанії Samsung – Galaxy Note 9. Про це свідчать і дані тестування DxOMark. Новинка від китайського виробника набрала 103 бали в середньому по фото і відео, такий же результат показує і Galaxy Note 9.

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Пізніше представники компанії прокоментували такі показники. Вони стверджують, що їм вдалося оптимізувати програмне забезпечення камери, яке й дало змогу смартфону домогтися таких результатів. До слова, представники компанії також пообіцяли оновити додаток камери й для інших смартфонів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЦІНА Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: Super AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Тип: Super AMOLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 24 Мп + 2 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 24 Мп + 2 Мп Акумулятор 3 200 мАг

3 200 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo ЦінаБлизько 16 500 гривень

Головною особливістю флагманського Xperia XZ2 Premium стала нова система з двома камерами, яка забезпечує високу якість знімків навіть в умовах низького освітлення. Основна камера має великий 19-мегапіксельний датчик Exmor RS, об’єктив із світосилою f / 1,8 та розміром пікселя 1,22 мкм.

Другорядний датчик монохромний на 12 мегапікселів. Він призначений для підвищення продуктивності за низького освітлення. Датчик має світосилу f / 1,6 та розмір пікселя 1,55 мкм. Модуль камери та Fusion ISP, які компанія продемонструвала на MWC також розмістили і в XZ2 Premium для охоплення зображень з ISO 51,200 та відео з ISO 12,800. Також камера дозволяє знімати відео у форматі 4K HDR.



Як знімає камера Sony Xperia XZ2 Premium



Якісні нічні знімки, які робить Sony Xperia XZ2 Premium



Фото, зроблені на Sony Xperia XZ2 Premium

Відзначимо, Xperia XZ2 Premium став першим смартфоном компанії із подвійною камерою. Проте, на жаль, спеціалісти DxOMark не тестували камеру смартфона від Sony, тому конкретних цифр щодо якості фото та відеозйомки ми не маємо. Можемо робити висновки лише із знімків, які зробили на камеру смартфона.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЦІНА Sony Xperia XZ2 Premium Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 5,8 дюйма

Роздільна здатність: 3840 x 2160 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 5,8 дюйма Роздільна здатність: 3840 x 2160 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 19 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 13 Мп

Основна: 19 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 13 Мп Акумулятор 3 540 мАг

3 540 мАг Операційна система Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Ціна27 999 гривень

Цього року корпорація Google представила оновлену лінійку смартфонів Pixel. Відзначимо, що на анонс пристроїв чекало багато користувачів, проте він викликав дуже неоднозначну реакцію.

Найбільшим розчаруванням став дизайн найстаршого представника лінійки – Pixel 3 XL. Девайс отримав величезний виріз в дисплеї, що неабияк обурило шанувальників продукції пошуковика. Проте, новинка від "корпорації добра" має і свої переваги перед конкурентами.

Google не стала відходити від своїх традицій і випустила смартфон із однією основною камерою, зробивши значний акцент на апаратному забезпеченні. Google Pixel 3 отримав модуль на 12,2 мегапікселя із пікселями по 1,4 мкм, фокусування Dual Pixel, OIS, світлосилу f / 1,8 та кут огляду 76 градусів.



​Фото, зроблене на Google Pixel 3, без використання Night Sight



Фото, зроблене на Google Pixel 3, з використанням Night Sight

Зазначимо, камера автоматично робить кілька знімків (в тому числі ще до натискання кнопки спуску затвора), пропонуючи зберегти кращий з них.

Ще одна фішка – Super Res Zoom. Ця функція заснована на трясці ваших рук при зйомці: смартфон робить кілька знімків з трохи різних позицій і об'єднує їх в один з більш високою деталізацією.



Як знімає камера Google Pixel 3



Фото, зроблене на Google Pixel 3

Нарешті, функція Night Sight використовує штучний інтелект для перефарбовування фотографій, зроблених при нестачі світла, щоб вони не були занадто темними. Фактично, смартфон вгадує колір об'єктів, якщо освітлення не вистачає. Під час самої зйомки необхідно утримувати смартфон деякий час максимально нерухомо, так як робиться серія фотографій, які потім "склеюються" в одну.

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Режим Night Sight настільки "витягує" знімки, що часом здається, ніби вони зроблені з використанням потужного спалаху або зовсім при денному освітленні.

Зазначимо, на профільному сайті DxOMark відсутні дані щодо тестування камери Google Pixel 3, проте фото, зроблені на флагман пошуковика, говорять самі за себе.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЦІНА Google Pixel 3 Дисплей Тип: P-OLED

Діагональ: 5,5 дюйма

Роздільна здатність: 1080 x 2160 пікселів

Тип: P-OLED Діагональ: 5,5 дюйма Роздільна здатність: 1080 x 2160 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 12.2 Мп

​Фронтальна: 8 Мп + 8 Мп

Основна: 12.2 Мп ​Фронтальна: 8 Мп + 8 Мп Акумулятор 2 915 мАг

2 915 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Ціна28 999 гривень

Гучною презентацією цього року відзначилась не лише Google. Apple представила свої смартфони, які отримали не лише оновлений функціонал, але й назви: Phone Xs, iPhone Xs Max та iPhone Xr. Найдорожчим, найбільшим та найкращим смартфоном купертінівців став iPhone Xs Max, саме про його фотоможливості і піде мова.

Основна камера iPhone Xs Max за зовнішнім виглядом практично не відрізняється від камери в iPhone X. Але судити по одягу в цьому випадку не варто – всі зміни всередині.



Фото зроблене на iPhone Xs Max



Фото зроблене на iPhone Xs Max



Фото зроблене на iPhone Xs Max

Подвійна вертикально орієнтована камера iPhone Xs Max з шестилінзовим об'єктивом має роздільну здатність 12 + 12 Мп. Діафрагма ширококутного об'єктива – f / 1.8; телеоб'єктива – f / 2.4. Камера підтримує дворазовий оптичний зум і 10-кратний цифровий зум. Обидва модулі підтримують оптичну стабілізацію зображення.

Режим "Портрет", що дозволяє знімати фотографії з ефектом глибини різкості, отримав значні поліпшення в iPhone Xs Max. В першу чергу, розмиття фону виконується набагато більш точно. Apple вдалося домогтися цього завдяки новому сенсору камери і підтримці процесора A12 Bionic.

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Не менш важливо, що портретний режим зйомки став підтримувати нову функцію "Глибина". Вона дає змогу регулювати розмиття фону на будь-якій портретній фотографії вже після зйомки.

Але, мабуть, ключовою "фішкою" камери iPhone Xs Max став новий режим Smart HDR. При зйомці в цьому режимі камера смартфона задіює прискорені сенсори і всю міць нового процесора обробки сигналів. Це дає змогу максимально проявити деталі на найбільш темних і світлих зонах знімка.

Чудові зміни відбулися і в плані запису відео. Крім поліпшеної якості зйомки, камери iPhone Xs Max можуть знімати відео записуючи стереозвук. Так як в самому смартфоні встановлені стереодинаміки, повноцінно переглядати і прослуховувати такі відео можна просто на iPhone.

Зазначимо, що камера iPhone Xs Max добре показала себе і в тестах фото та відео. У тестах DxOMark флагман від "яблучної корпорації" посідає почесне друге місце із результатом 105 балів. Поступився він лише Huawei P20 Pro, який залишається беззаперечним лідером за якістю зйомки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЦІНА iPhone Xs Max Дисплей Тип: OLED

Діагональ: 5,8 дюйма

Роздільна здатність: Super Retina HD (2688 x 1242 пікселів)

Тип: OLED Діагональ: 5,8 дюйма Роздільна здатність: Super Retina HD (2688 x 1242 пікселів) Процесор Apple A12 Bionic

Apple A12 Bionic Відеопроцесор Власний графічний прискорювач

Власний графічний прискорювач Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 7 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 7 Мп Акумулятор Не повідомляється

Не повідомляється Операційна система iOS 12

iOS 12 ЦінаВід 41 999 гривень

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