5 моделей смартфонів, які варто купити зі знижкою

Коли нові моделі смартфонів виходять на ринок, то користувачі не одразу готові придбати новинку. Звичайно, через деякий час магазини обов'язково знизять їхню вартість. З іншого боку, якщо вичікувати надто довго, то характеристики можуть застаріти. Тож які смартфони можна і потрібно купити зі знижкою?

Vivo V17 Neo 4/128 ГБ

Початкова ціна – 8 000 гривень

Ціна зі знижкою – 5 999 гривень

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Влітку 2019 китайський виробник Vivo офіційно вийшов на український ринок. Саме тоді компанія презентувала смартфон Vivo V17 Neo. За пів року він подешевшав на 2400 гривень. При цьому характеристики моделі досі актуальні.

Пристрій має дуже стильний дизайн. Його корпус покриває градієнтне геометричне зображення, яке переливається кольорами нічного неба. Дуже нетиповий вигляд.

Діагональ дисплея – 6,38 дюйма. Матриця тут флагманська – Super AMOLED. Завдяки акуратному отворі вгорі екрану він є практично безрамковим, адже займає 90% від всієї фронтальної поверхні.

Vivo V17 Neo отримав стильний дизайн

Ще одна топова характеристика – сканер відбитків пальців, який вбудували в екран.

Роздільна здатність фронтальної камреи – 32 Мп з Ultra HD. Камера працює на базі штучного інтелекту, зокрема має підтримку нової функції AI Face Beauty.

Основна камера складається із трьох модулів:

Головний Sony IMX499 на 16 Мп

Додатковий ширококутний на 8 Мп (кут огляду 120 градусів)

Модуль для зйомки боке на 2 Мп.

За продуктивність Vivo V17 Neo відповідає восьмиядерний процесор MediaTek MT6768. А для фанатів ігор тут передбачено спеціальний режим Ultra Game Mode, що забезпечить повне занурення в гру.

Ємність батареї становить 4500 мАг. До речі, смартфон оснащений модулем NFC для безконтактної оплати. Погодьтесь, це нетипово для такого цінового діапазону.

Samsung Galaxy A70 2019 6/128ГБ

Початкова ціна – 12 999 гривень

Ціна зі знижкою – 9 999 гривень

Ще один смартфон середнього цінового діапазону, при цьому він може похвалитись багатьма характеристиками, що мають флагманські смартфони.

Діагональ sAMOLED-екрану становить 6,7 дюйма. Вгорі бачимо круглий отвір, де розмістили фронтальну камеру. Сканер відбитків пальців виробник вбудував в екран.

Samsung Galaxy A70 отримав флагманські характеристики

Основна камера – потрійна.

Головний модуль має роздільну здатність 32 Мп.

Додатковий ширококутний модуль на 8 Мп (кут огляду 123 градуси)

Третій додатковий модуль для розмивання фону на 5 Мп.

Роздільна здатність фронтальної камери – 32 Мп. Обидві камери підтримують технологію штучного інтелекту, завдяки чому може розпізнавати безліч об'єктів і сотні різних сцен, під час фотографії.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 675. Ємність батареї складає 4 500 мАг.

В якості операційної системи тут Android 9.0 з фірмовою надбудовою OneUI, що забезпечує плавну роботу інтефейсу. Тут також є модуль NFC, тобто за допомогою цього смартфона можна розраховуватись за покупки.

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Honor 20 6/128 ГБ

Ціна на старті продажів – 12 999 гривень

Ціна зі знижкою – 9 999 гривень

Це флагманський смартфон від суббренду Huawei – Honor. Увагу привертає в першу чергу камера. Вона працює з підтримкою технології штучного інтелекту з підтримкою 500 сцен і 22 категорій об’єктів. Головний блок складається із 4 модулів.

Основний модуль Sony IMX 586 має роздільну здатність 48 Мп

Сенсор із кутом зйомки 117 градусів і функцією корекції зображення на 16 Мп

Сенсор для ефекту боке з роздільною здатністю 2 Мп

Об’єктив для макрозйомки на 2 Мп

Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп з технологією 3D-портретного освітлення та ефектом боке.

Ще одна цікава деталь - Full HD+ дисплей із діагоналлю 6,26 дюйма. Він має спеціальний виріз для фронтальної камери, що забезпечує корисну площу 91,76%.

Honor 20 – недорогий флагман

Сканер відбитків пальців розміщений на боковій панелі. Ємність батареї складає 3 750 мАг.

Пристрій працює на 8-ядерному процесорі HiSilicon Kirin 980. Для геймерів є спеціальний ігровий режим – GPU Turbo 3.0.

OnePlus 7 8/256ГБ

Початкова ціна – 16 999 гривень

Ціна зі знижкою – 12 999 гривень

Це флагманський пристрій, навіть більше, “вбивця флагманів”. Його так називають через те, що він має топові характеристики, при цьому нижчу вартість, порівняно з іншими флагманами. І з часу старту продажів OnePlus 7 став ще доступнішим, адже подешевшав на 3 тисячі.

OnePlus 7 можна купити зі знижкою 3 тисячі

Смартфон має краплеподібний виріз з діагоналлю AMOLED-екрану 6,41 дюйма. Основна камера – подвійна.

Сенсор на 48 Мп

Додатковий 5-мегапіксельний модуль для ефекту боке.

Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

За продуктивність тут відповідає топовий процесор Snapdragon 855, а для ігор передбачений спеціальний режим Fnatic. Сканер відбитків пальців вбудували в екран.

Ємність батареї складає 3 700 мАг.

iPhone Xs 4/64 ГБ

Стартова ціна – 39 999 гривень

Ціна зі знижкою – 19 999 гривень

Ця модель трохи відрізняється від пристроїв, які ми згадували вище. Будьмо відверті, iPhone мріє купити багато хто. Однак, віддати понад тисячу доларів за смартфон на старті продажів можуть дозволити собі одиниці. Принаймні в Україні.

Якщо ж ви плануєте купити флагман, але не віддавати за нього всі гроші, рекомендуємо звернути увагу на модель iPhone Xs. Адже зі старту продажів він втратив в ціні рівно половину – 20 тисяч гривень.

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iPhone Xs подешевшав вдвічі

Смартфон має 5,8-дюймовий OLED-дисплей з розділеною здатністю 2436х1125 пікселів. Вгорі все ще розміщена широка “моноброва” (виріз для фронтальної камери та інших датчиків).

iPhone Xs працює на 6-ядерному процесорі А12 Bionic, який на 30% швидша та на 40% енергоефективніша за свого попередника А11.

Смартфон отримав подвійну основну камеру:

Основну на 12 мегапікселів

Телеоб'єктив також на 12 мегапікселів.

Фронтальна камера iPhone має роздільну здатність 7 мегапікселів.

До речі, версія, яка вже є на українському ринку, має довгоочікувану підтримку двох SIM-карт (одна з них електронна).

Цікаво, що найпопулярнішим смартфоном у 2019 році стала наймолодша версія серії 2018 року – iPhone Xr. В Україні його можна придбати за 18 999 гривень. Але ми радимо звернути увагу саме на iPhone Xs. Адже заплативши всього на тисячу гривень більше, ви отримаєте кращу роздільну здатність екрану, подвійну основну камеру та менші рамки, а отже більшу робочу площу екрану.

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