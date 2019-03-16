"Смерть" домашніх 3D-технологій: чому NVIDIA припинила підтримку 3D Vision

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Чому NVIDIA припинила підтримку 3D Vision
Чому NVIDIA припинила підтримку 3D Vision / NVIDIA

"Смерть" ринку масових стереоскопічних технологій повільно продовжується. Зараз майже неможливо знайти новий монітор із підтримкою 3D-режиму і тепер здалася ще одна провідна компанія в цьому напрямку – NVIDIA.

Як повідомляє CNET, виробник відеокарт GeForce повідомив про плани припинити підтримку та розвиток 3D Vision.

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Що відомо про 3D Vision? Технологію, вперше анонсували в 2009 році і поліпшили її в 2011 році. 3D Vision повинна була стати стандартом для потужних ПК та ігрових спільнот, але щось пішло не так. Компанія зробила з цієї нагоди лише скромну заяву на офіційній сторінці технічної підтримки. Цей крок є ще одним свідченням повільної і болісної смерті 3D. 


NVIDIA більше не розвиватиме 3D-технології для дому

Історія 3D-технологій? Технологічна тенденція зародилася на тлі ажіотажу навколо науково-фантастичного фільму "Аватар" від режисера Джеймса Кемерона, який вийшов на екрани в2009 році. За цим послідувало ще багато фільмів в 3D, а широкомовні компанії на кшталт ESPN стали просувати технологію для домашніх користувачів.

Тут-то і з'явилася 3D Vision від NVIDIA.

Коли ви дивитеся 3D-фільми, запускаєте 3D-ігри, то відчуваєте, що перебуваєте всередині комп'ютера, і це дуже хвилюючий досвід,
– зауважив свого часу виконавчий директор NVIDIA Женьсюнь Хуан.

Занепад технології. В остаточному підсумку, все виявилося не так райдужно. Активна затвора технологія коштувала відносно дорого, вимагала покупки окулярів для кожного глядача і мала свої недоліки (на кшталт зниження яскравості та артефактів), а більш дешева поляризаційна – вдвічі знижувала роздільну здатність монітора (або телевізора) і дуже залежала від кута зору.

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До того ж якісна реалізація 3D-режиму була далеко не у всіх іграх, та й відеоконтенту було недостатньо. В результаті до 2017 року ринок 3D-телевізорів закономірно помер. Тепер здалася і NVIDIA.

Перспективи. Втім, можливо, в майбутньому стереотехнології знову повернуться на масовий ринок, особливо якщо віртуальна реальність зможе вийти за межі досить нішевої напівекспериментальної галузі.

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Теги: Техно Ґаджети NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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