Snap купила стартап українця Teleport за 8 мільйонів доларів

Американська компанія Snap, яка розробила месенджер Snapchat, купила стартап Teleport Future Technologies. Він відомий за додатком Teleport, яке реалістично змінює колір волосся на фото.

Про це пише Liga.net.

Американці заплатили за стартап 8 мільйонів доларів (майже чверть мільярда гривень). СЕО та співзасновник Teleport 20-річний українець Владислав Уразов. Він народився і виріс в Одесі, але зараз працює в Москві. Разом із ним у проекті працюють інші українці.

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Частина команди, зокрема, розробники Teleport, переїжджають до США, де продовжать роботу в офісі Snap. За підсумками операції, 20-річний Уразов став доларовим мільйонером.

Як працює Teleport

Що таке Teleport? Це додаток, що дає змогу приміряти на фото різні відтінки і кольори волосся. Також додаток може змінити фон і розмити його. Додаток може помістити на фото Ейфелеву вежу, поміняти колір, зробити розмитий фон тощо.

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