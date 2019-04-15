SnapChat присвятив фільтр "Грі престолів": в чому його особливість

105 Читать новость на русском
SnapChat присвятив фільтр Грі престолів: в чому його особливість
SnapChat присвятив фільтр Грі престолів: в чому його особливість / SnapShat

HBO відзначив вихід фінального сезону "Ігри престолів" новим фільтром в Snapchat. Фільтр Landmarker дозволяє користувачеві додатки побачити, як дракон приземляється на нью-йоркський Флетайрон-білдінг і хмарочос покривається льодом.

Ця опція буде доступна всім користувачам Snapchat, які будуть знаходитися поблизу цієї будівлі з 14-го по 21 квітня.

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу

Щоб скористатися нею, потрібно буде підійти до хмарочоса, відкрити програму, навести камеру на будівлю, вибрати фільтр "Гра престолів".

Дивіться відео, як працює цей фільтр:

Також є можливість "приземлити" дракона і на інші світові пам'ятки – на Ейфелеву вежу, Букінгемський палац.

Цією можливістю скористались і у Чикаго:

Гра престолів у SnapChat в Чикаго. Фото//instagram @olka.gamolka

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
сьогодні
24541
Теги: Техно Новини Техно Гра престолів Інтернет Додатки
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
14 квітня 22:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 1650
Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
14 квітня 13:02 Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
1859
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
13 квітня 22:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 1206
Які компанії України могли би працювати на Марсі
12 квітня 15:30 Які компанії України могли би працювати на Марсі
968
День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
12 квітня 09:43 День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
Настя Сукач 5873
Новини
Більше новин
Залиште відгук