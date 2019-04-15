SnapChat присвятив фільтр "Грі престолів": в чому його особливість

HBO відзначив вихід фінального сезону "Ігри престолів" новим фільтром в Snapchat. Фільтр Landmarker дозволяє користувачеві додатки побачити, як дракон приземляється на нью-йоркський Флетайрон-білдінг і хмарочос покривається льодом.

Ця опція буде доступна всім користувачам Snapchat, які будуть знаходитися поблизу цієї будівлі з 14-го по 21 квітня.

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Щоб скористатися нею, потрібно буде підійти до хмарочоса, відкрити програму, навести камеру на будівлю, вибрати фільтр "Гра престолів".

Дивіться відео, як працює цей фільтр:

Також є можливість "приземлити" дракона і на інші світові пам'ятки – на Ейфелеву вежу, Букінгемський палац.

Цією можливістю скористались і у Чикаго:

Гра престолів у SnapChat в Чикаго. Фото//instagram @olka.gamolka

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