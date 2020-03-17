Snapdragon 865 отримає революційну технологію обробки відео

Інженери неодноразово доводили, що на якість мобільної зйомки впливає не лише роздільна здатність камери і кількість датчиків, а й програмне забезпечення. Компанія Imint спільно з Qualcomm оголосили про розробку технології, яка значно підвищить якість обробки відео на смартфонах з флагманським процесором Snapdragon 865.

Шведська компанія Imint спеціалізується на виробництві програмного забезпечення, пов'язаного з обробкою відео. Її рішення вже використовують такі бренди, як Huawei, vivo, Oppo, OnePlus, Xiaomi і інші виробники смартфонів, зазначає gizchina.

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Революційний алгоритм

Останнім напрацюванням Imint стало програмне забезпечення Vihance Selfie Mode, яке використовує алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання обличчя та його безперервного відстеження в кадрі.

У партнерстві з Qualcomm Imint планує спеціально оптимізувати цю технологію для процесорів Snapdragon 865, використовуючи чіп обробки зображень Qualcomm Spectra 480 ISP, що значно підвищує точність розпізнавання.

Відео демонстрації роботи режиму Vihance Selfie Mode:

Представники компаній відзначили, що новий режим Selfie Mode – одна з базових технологій, з якої і вирішили почати роботу інженери. У планах Imint і Qualcomm – поліпшення роботи стабілізації, спільне використання декількох камер і динамічне зменшення розмиття під час зйомки в русі.

Всі поліпшення в перспективі з'являться на смартфонах, що працюють на базі платформи Qualcomm, за умови ліцензування. Таким чином, наявність в пристрої флагманського процесора ще не гарантуватиме підтримку гаджетом нових алгоритмів обробки.

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