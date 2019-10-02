Що таке сокет: головні питання та відповіді на них

Ймовірно, ви хоч раз чули від друга гіка слово "сокет", однак ніяк не могли зрозуміти, що це таке. Термін "сокет" у перекладі з англійської означає "роз'єм". Легше не стало? Тоді ми спробуємо вам пояснити що ж це таке.

Що таке сокет?

Поняття "сокет" застосовують як для позначення роз'єму під процесор в материнській платі, так і для визначення кінцевої точки з'єднання в IP-мережах. Саме про ці сокети піде далі мова.

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Програмні сокети

Перші сокети – чисто програмні. Так називаються кінцеві точки з'єднань в IP-мережах (наприклад, в Інтернеті) – віртуальні об'єкти, з якими часто мають справу програмісти, але про які практично ніколи навіть і не підозрюють користувачі.

Фактично, кожен сокет описується практично повністю унікальною комбінацією з протоколу (TPC, UDP і тому подібне.), IP-адреси і номера порту, який використовується при з'єднанні. Сокети можуть існувати не тільки у вигляді кінцевих точок взаємодії з IP-протоколами – в

UNIX-системах вони використовуються також для взаємодії між процесами, яка може відбуватися і на одному окремо взятому комп'ютері. Офіційно такі сокети називаються POSIX Local IPC Sockets.



Сокети від різних виробників мають суттєві відмінності

Вперше технологія сокетів була запропонована в 1983 році в університеті Берклі, Каліфорнія. Як бачите, ідея виявилася вдалою і живучою – з тих пір сокети успішно використовуються не тільки в UNIX-подібних операційних системах, але і в Windows, а також в незалежних від використовуваної платформи технологіях створення додатків – наприклад, в тій же мові програмування Java.

Сокети в материнській платі та чим вони відрізняються

Тепер поговоримо про друге значення терміна сокет. Так називають роз'єм, який використовується для установки центрального процесора на материнську плату. Такі роз'єми відрізняються тим, що вони практично не сумісні один з одним – кожен вид сокета підходить тільки для установки певних видів процесорів, підтримуваних даною материнською платою.

Сокет потрібен саме для того, щоб можна було з легкістю замінити процесор, що вийшов з ладу, або апгрейдити систему більш продуктивним процесором.

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На фізичному рівні, сокети відрізняються кількістю контактів, типом контактів, відстанню кріплень для процесорних кулерів і безліччю інших дрібниць, які і роблять практично всі сокети несумісними. Також, є технологічні відмінності: наявність різних додаткових контролерів, більш високі параметри продуктивності, підтримка інтегрованої графіки в процесорі і тому подібне.



Визначити сокет можна заглянувши в характеристики материнської плати

Як вже йшлося вище, підбір сокета – важлива частина збірки системи. Якщо буде підібраний процесор, який орієнтований на інший сокет, ніж в материнській платі, то система працювати не буде, якщо взагалі процесор встане в несумісне гніздо.

Тому при покупці материнської плати і процесора, спочатку вибирайте процесор, а потім вже шукайте під нього материнську плату з сумісним сокетом. Список підтримуваних процесорів можна знайти на офіційному сайті виробника материнської плати, щоб остаточно переконатися в сумісності тієї чи іншої моделі.

Сокети Intel

Динаміка оновлення сокетів для процесорів Intel, на порядок вище, ніж у тих же сокетів нових процесорів AMD. В рамках своєї передостанньої серії процесорів, з'явилося цілих три нових сокета, причому вони повністю несумісні.



Як виглядає сокет Intel

Все це одночасно і добре, і погано. Добре тим, що з частим оновленням сокетів і випуском під кожну (навіть) частину лінійки процесорів, ми можемо спостерігати збільшення продуктивності і більш специфічну заточку під конкретну модель.

А ось жирний мінус в тому, що досить важко робити апгрейд, коли кожна нова серія процесорів йде під новий сокет, доводиться міняти не тільки процесор, але і материнську плату.

Сокети AMD

Політика компанії AMD, в цьому плані більш консервативна. Кілька гнізд мають сумісність завдяки серіям з "+". Наприклад, Socket AM2 сумісний з AM2+, що дає більш широкі можливості для апгрейда, але разом з цим, це трохи неприємне топтання на одному місці, що не дозволено для IT- сфери.



Як виглядає сокет AMD

Як визначити який у вас сокет?

Залишається лише одне нерозкрите питання: як визначити який у вас сокет. Зазвичай, зробити це досить просто за умови що працює ОС Windows на комп'ютері, причому можливо використовувати як вбудовані засоби системи, так і сторонні програми.

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Щоб скористатися засобами Windows для того, щоб визначити тип роз'єму (сокет), виконайте наступне:

Натисніть клавіші Win + R на клавіатурі комп'ютера і введіть msinfo32 (після цього натисніть Enter). Відкриється вікно з інформацією про обладнання. Зверніть увагу на пункти "Модель" (тут зазвичай вказана модель материнської плати, але іноді значення немає), і (або) "Процесор". Відкрийте Google і введіть в пошуковий рядок або модель процесора, або модель материнської плати. Перші ж результати пошуку приведуть вас на офіційні сторінки інформації про процесор або материнську плату.

Для процесора на сайті Intel в розділі "Технічні вимоги корпусу" ви побачите підтримувані роз'єми (для процесорів AMD офіційний сайт не завжди виявляється першим у результатах, але серед наявних даних, наприклад, на сайті cpu-world.com, ви відразу побачите сокет процесора). Для материнської плати сокет буде вказаний як один з основних параметрів на сайті виробника.

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