Сонце створило потужну міжпланетну хвилю

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Сонце створило потужну міжпланетну хвилю
Сонце створило потужну міжпланетну хвилю / volynnews.com

Науковці NASA змогли зафіксувати міжпланетну хвилю, яку створило Сонце. Вперше в історії вдалось зробити високоякісні заміри феномену.

Як пише Newsweek, ця хвиля утворилась в результаті викиду Сонцем променю заряджених частинок. Це явище відоме як "сонячний вітер". Він може рухатися з різною швидкістю.

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При цьому, коли два потоки рухаються з різною швидкістю і зіштовхуються між собою, то виникає ударна хвиля. Її ефект поширюється по усій Сонячній системі.

Чим цікаве дослідження? Якщо вченим вдасться зрозуміти природу міжпланетних хвиль, то це може допомогти пролити світло на більші феномени у Всесвіті.

via GIPHY

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Теги: Техно Новини Техно Космос Сонце
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