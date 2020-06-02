Здається, 2020 рік всіма силами намагається порушити плани ґеймерів і всієї ігрової індустрії. Через коронавірус вже скасували або відклали майже всі великі тематичні виставки, а тепер компанії відмовляються від проведення навіть цифрових заходів. Цього разу через протести у США компанія Sony вирішила перенести презентацію PlayStation 5.

Як раніше повідомлялося, спершу інсайдери, а потім і сама Sony заявили, що 4 червня пройде конференція, на якій продемонструють ігри для PlayStation 5, оголосять її ціну, а ґеймери ще й сподівалися побачити саму консоль.

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На коли перенесли презентацію

Наразі невідомо, однак найближчим часом цього точно не станеться. Компанія заявила, що поточна ситуація, пов'язана з погромами в США, не підходить для свят та розваг, тому цифровий захід відклали на невизначений термін.

Підтримка протестів у США

Компанія Sony почала активно підтримувати протестні рухи повідомленнями з хештегом #BlackLivesMatter і ділитися посиланнями на тему на своїй сторінці у Twitter.

Рух підтримали Naughty Dog та інші студії Sony. Крім цього, Activision відклала нові сезони в Call of Duty: Modern Warfare і Mobile, а Electronic Arts перенесла показ Madden NFL 21. За даними інсайдерів, від цифрових заходів відмовляться й інші компанії.

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Що відомо про протести у США?Протестний рух в Сполучених Штатах почався в кінці травня після того, як афроамериканець Джордж Флойд загинув в процесі затримання поліцейським. Цей випадок став каталізатором для масових заворушень і протестів проти систематичного расизму і жорстокості щодо до темношкірих громадян Сполучених Штатів Америки. Протести переросли у масові погроми внаслідок яких у 40 американських містах ввели комендантську годину. Влада країни залучила Нацгвардію для придушення протестного руху.