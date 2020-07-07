Sony представила телевізори спеціально для ігор
Компанія Sony офіційно представила нову серію телевізорів Sony Bravia XH90. Це світлодіодні моделі, призначені спеціально для ігрових консолей.
До лінійки увійшли 4 нові моделі, що будуть відтворювати ігри в режимі 4K з частотою 120 к/с, передає en.letsgodigital.org.
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Що ще цікавого
До нової серії Sony Bravia XH90 увійшли 4 моделі телевізорів з діагоналлю 55, 65, 75 і 85 дюймів. Вони отримали підтримку технології Full Array Local Dimming & Boosting, яка динамічно регулює рівні яскравості і контрастності, залежно від активного контенту.
Усі 4 моделі працюють на базі процесора Sony X1 4K HDR. Вони оснащені динаміком X-Balanced з підтримкою Dolby Atmos.
Sony Bravia XH90 працюють під управлінням операційної системи Android TV. Пристроями можна керувати за допомогою Google Assistant. Тут також передбачено фірмову технологію Sony Acoustic Multi-Audio. Вона робить так, щоб користувачі чули звук саме з того місця на екрані, звідки він долинає в відео.
Ціни
- 55-дюймовий Sony KD-55XH90 коштує 1500 євро (43 500 гривень);
- Модель з діагоналлю 65 дюймів оцінена у 1800 євро (52 200 гривень);
- За 75-дюймовий телевізор потрібно заплатити 2500 євро (72 500 гривень);
- А найбільша модель із діагоналлю 85 дюймів обійдеться у 3500 євро (101 500 гривень).