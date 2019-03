Sony анонсувала нові ігри для PlayStation 4 та PlayStation VR: відео

Компанія Sony показала перший випуск State of Play – програми, яка має на меті знайомити публіку з новинками світу PlayStation. Проте замість гучної презентації корпорація анонсувала кілька маловідомих ігор, кілька великих проектів та приділила чимало увагу PS VR.

Як повідомляє 4PDA, Sony і не обіцяла грандіозного заходу. Так, компанія говорила, що будуть "показані нові трейлери, анонсовані гри і представлені нові геймплейні ролики", але про розкриття, скажімо, дати релізу умовної Death Stranding мови не було.

Що представила компанія? Стрім пройшов саме так, як і запланувала корпорація: були показані, наприклад, Iron Man, No Man's Sky Beyond і Blood & Truth для PS VR, свіжі відео по Mortal Kombat 11 і Days Gone для PS4 і дещо ще – в загальному, зовсім вже слабким шоу точно не назвеш.

Реакція користувачів. Частина геймерів, однак, думає інакше. Перший ролик State of Play на YouTube нещадно "закидали" дизлайками, перезалитий через кілька годин – теж. Додавши, правда, до "пальця вниз" масу розгніваних коментарів про те, що Sony нібито видалила попереднє відео з метою скинути статистику.

State of Play: анонс нових ігор від Sony – дивіться відео

На форумі ResetEra думки розділилися. Деякі користувачі впевнені, що без дійсно гучних анонсів шоу вийшло дивним, компанія нічого не показала, а час було витрачено даремно. Ті ж геймери, які не передчували нічого особливого, залишилися задоволені і хвалять формат. Осторонь не залишилися і власники PS VR: для них трансляція виявилася повною приємних сюрпризів.

