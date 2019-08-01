Sony може підвищити ціни на консолі PlayStation: у чому причина
Японська компанія Sony може підвищити роздрібну ціну на ігрові приставки PlayStation у США. Таке рішення керівництво корпорації прийняла з огляду на політику Вашингтону з підвищення цін на деталі, які використовуються під час виробництва консолей в Китаї.
Як повідомляє The Wall Street Journal, остаточне рішення про підвищення цін компанія ще не прийняла.
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Наразі в Sony вивчають різні варіанти реагування на зростання тарифів, в тому числі "і можливість покласти частину тягаря на споживачів"
Збільшення тарифів на китайські товари в сфері електроніки в кінцевому рахунку завдасть шкоди самим Сполученим Штатам,
– заявив фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі.
Зауважимо, зараз китайські компанії, що працюють з Sony, випускають велику частину деталей для виробництва ігрової приставки.
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