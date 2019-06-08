Sony оголосила дату виходу фільму Uncharted: деталі

Не так давно компанія Sony оголосила про свої плани екранізувати ігри PlayStation. Зауважимо, займатиметься стрічками студія PlayStation Productions, а першою на екрани вийде фільм за мотивами гри Uncharted.

Дата виходу. Як повідомляє Hollywood Reporter, картина Uncharted стане передріздвяним подарунком для всіх геймерів: прем'єра фільму призначена на 18 грудня 2020 року.

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Хто працює над фільмом? Про сюжет поки відомо не так багато, а ось подробиці про команду, яка займається його виробництвом, Sony не приховує.

Роль Дрейка дісталася Тому Холланду, що зіграв Людину-павука в кінематографічному всесвіті Marvel. Режисером виступає Ден Трахтенберг, який відомий по своїй роботі над "Кловерфілд, 10".

Трейлер гри Uncharted – дивіться відео

Конкуренція. Видання The Hollywood Reporter повідомляє, що в прокаті Uncharted чекає серйозна конкуренція: одночасно з адаптацією хіта Sony на екрани вийде бюджетний ремейк "Вестсайдської історії" (West Side Story) від Стівена Спілберга.

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