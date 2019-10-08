Sony PlayStation 5 анонсували офіційно: особливості та дата виходу приставки

Портал Wired в екслюзивному матеріалі повідомив, що японська компанія Sony офіційно анонсувала ігрову приставку PlayStation 5. Серед переваг нової консолі: апаратне трасування променів, нові потужності та навіть перший ігровий ексклюзив.

Головні особливості. Ресурс повідомляє, що крім нового інтерфейсу, консоль наступного покоління отримає оновлену систему установки ігор, яка дасть встановлювати лише потрібні компоненти.

Читайте також: Sony зареєструвала ймовірний дизайн приставки PlayStation 5: фото

Умовно кажучи, якщо користувача цікавить тільки сюжетна кампанія або тільки мультиплеєр, йому не обов'язково буде завантажувати і встановлювати гру цілком.

Геймпад. Також консоль отримає новий контролер. Назви у нього поки немає, але його прототип дуже схожий на актуальний DualShock 4.

Геймпад отримає так звані адаптивні тригери, які, згідно з задумом творців, поліпшать відчуття від гри завдяки ситуативній вимозі до сили натискання на L2 і R2. Крім того, вібрація буде відчуватися по різному в залежності від ігрових обставин. Так, ходіння по різного типу поверхоні буде по-різному віддаватися вібрацією.

Інші переваги. Крім іншого, стало відомо, що PlayStation 5 буде ефективно використовувати SSD, а кожен диск для консолі вмістить до 100 ГБ даних.

Читайте також: Офіційно: Sony розповіла про особливості PlayStation 5

Ексклюзивні ігри. Щодо ігрового ексклюзиву, то гра поки не отримала назви. Наразі відомо, що її розробкою займається студія Bluepoint, яка відома своєю роботою над ремейком гри Shadow of the Colossus.

Дата виходу. Реліз PlayStation 5 заплановано на святковий сезон 2020 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно