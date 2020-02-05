Sony відкрила офіційну сторінку PlayStation 5

Sony продовжує дражнити геймерів дрібними анонсами та новинами про PlayStation 5. Про консоль толком нічого не відомо, тому компанія запропонувала фанатам підписатися на розсилку, щоб отримати інформацію в числі перших. Для цього навіть відкрили окрему сторінку на офіційному сайті ігрової системи.

Наразі на порталі можна лише вказати свої дані, щоб підписатися на новини про PlayStation 5. Сама ж Sony обіцяє незабаром розповісти про точну дату виходу, а також про ігри стартовою лінійки.

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Варто зазначити, що ніякої нової інформації про PlayStation 5 на сайті не вказали – реліз як і раніше запланований на свята 2020 року.

Коли презентують PlayStation 5

Офіційно Sony не анонсувала презентацію PlayStation 5, проте один з творців God of War Девід Яффе заявив, що захід відбудеться в середині лютого. Наразі компанія показала лише логотип консолі і поділилася кількома подробицями про особливості системи нового покоління.

Особливості PlayStation 5

Наразі відомо, що консоль від Sony отримає зворотну сумісність з приставками минулих поколінь. Разом з тим буде реалізована підтримка контролерів DualShock. Консоль також отримає поки не представлений контролер DualShock 5. Швидше за все він побачить світ разом з PlayStation 5.

Ціна

Компанія Sony ще не визначилася з ціною на PlayStation 5. Річ у тім, що Sony збирається зробити свою консоль максимально привабливою, але не хоче продешевити, тому все залежить від Microsoft та Xbox Series X.

Хоч остаточної ціни наразі невідомо слід очікувати на те, що коштуватиме нова консоль в районі 500 доларів. Нижчою ціна навряд чи буде, оскільки тоді вона стане не рентабельною, а вища ціна може негативно вплинути на конкуренцію з Xbox Series X.

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