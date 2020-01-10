Sony PlayStation 5 отримає унікальні функції

Нещодавно компанія Sony офіційно представила логотип нового покоління консолі PlayStation 5. Зараз з’явились деякі деталі про новинку, які відрізнятимуть її від попередників.

Про це повідомив генеральний директор компанії Sony Interactive Entertainment Джим Райан, передає gematsu.com.

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"Коли з’являється нова консоль, поліпшуються процесор і графіка. Звичайно, це привабливі елементи, але ми також повинні мати інші особливості. Ми вже підтвердили використання швидкої пам’яті. Крім того, майже "нульовий час" завантаження – це теж велика зміна", – розповів Райан.

Він також розповів про схожість логотипів PS4 і PS5, наголосивши, що збереження однакового дизайну – це узгодженість зі всіма продуктам бренду PlayStation.

Окрім того, Джим Райан запевнив, що PlayStation 4 збереже після дебюту нової консолі.

Ви більше не захочете повернутися до старих ґеймпадів після того, як відчуєте тактильний зв’язок і пограєте з адаптивними тригерами. Є ще й інші унікальні елементи PlayStation 5, які будуть відрізняти її від попередніх консолей,



– додав Райан.

Дата запуску

Поки конкретної дати виходу PlayStation 5 поки не називають. Поки відомо, що нова консоль вийде в різдвяний сезон цього року, тобто наприкінці 2020 року.