Sony почала розсилати запрошення на CES 2019: що представить компанія

Компанія Sony розпочала розсилати запрошення на свою прес-конференцію, яка відбудеться в рамках Consumer Electronic Show 2019. Старт самої виставки запланували на 8 січня, проте японський виробник запланував свій захід на "нульовий" день виставки (7 січня), саме тоді відбуваються найгучніші анонси.

Про це повідомляє Gizchina.

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Нічого конкретного в запрошенні компанії не йдеться, але на прес-конференції очікується анонс відразу трьох нових моделей смартфонів: Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra і Xperia L3. Попереднє покоління Xperia XA2 і Xperia L2 дебютувало якраз рік тому – на CES 2018.

Sony Xperia XA3 приписують 6-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 18:9, процесор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативної пам'яті і подвійну основну камеру.



Запрошення на прес-конференцію Sony

Sony Xperia XA3 Ultra повинна отримати 6.5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + і співвідношенням сторін 18:9, чіп Snapdragon 660, 4/6 ГБ оперативної пам'яті і 64/128 ГБ вбудованої, а також подвійну камеру.

Також існує висока ймовірність, що в рамках конференції мобільний підрозділ Sony розповість про свої плани щодо випуску моделей з підтримкою 5G.

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