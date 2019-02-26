Sony показала свій перший 5G-смартфон: фото

Окрім вже готових смартфонів компанія Sony показала на виставці MWC 2019 прототип пристрою із підтримкою мереж п'ятого покоління. Смартфон розробили спільно з Qualcomm і новинка побудована на базі нового процесора Snapdragon 855 із 5G-модемом X50.

Що відомо про новинку? Як повідомляє GizmoChina, представлений прототип максимально схожий на флагманський смартфон Sony Xperia 1. Пристрій оснащений таким же витягнутим дисплеєм із співвідношенням сторін 21:9.

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За словами представників Sony, новий смартфон використовує 5-міліметрові радіохвилі і передачу даних на частотах в діапазоні до 6 ГГц.



Прототип 5G- смартфона від Sony

Яке майбутнє у 5G-смартфонів від Sony? Адам Марш – старший менеджер Sony – заявив, що їх майбутні 5G-пристрої будуть відрізнятися від представленого прототипу, створеного тільки для демонстрації роботи нових технологій. При цьому компанія поки не збирається поспішати з впровадженням підтримки 5G.

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