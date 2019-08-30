Sony повертає акції Olympus: деталі

Японська компанія Sony вирішила продати повний пакет акцій Olympus назад компанії. Сума операції оцінюється приблизно в 760 мільйонів доларів (майже 70 мільйонів акцій за ціною 10,96 долара).

Що відомо про акції Olympus? Японська компанія придбала 11,5% акцій Olympus в 2012 році, заплативши 50 мільярдів єн (407,4 мільйона доларів), а потім продала половину пакета інвестиційному банку JPMorgan Chase & Co. в 2015 році, повідомляє InVenture.

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Зазначається, що Sony прийняла рішення продати свою 5% долю під тиском хедж-фонда Daniel Loeb Third Point LLC.

У червні 2019 року інвестиційний фонд Third Point закликав Sony відокремити напівпровідниковий бізнес і продати частки в компаніях, які не грають особливої ролі.

Подальша співпраця. Sony і Olympus будуть як і раніше співпрацювати в рамках бізнес-альянсу, в тому числі в рамках спільного підприємства з виробництва медичного обладнання, створеного компаніями в 2013 році. Зауважимо, японський виробник Olympus є світовим лідером в сфері випуску шлунково-кишкових ендоскопів, займаючи близько 70% ринку.

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