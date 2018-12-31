Sony працює над новою технологією розпізнавання особи

Голова підрозділу компанії Sony з виробництва сенсорів Сатоші Йошихара повідомив, що виробник збільшить кількість нових 3D-датчиків для основної та фронтальної камер. Таке рішення спровоковане тим, що вже багато виробників смартфонів планують впровадити нову технологію у свої девайси.

Про це повідомляє pingvin.pro.

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Попри те, що новітні камери використовують для різних цілей, найбільш очікуваною функцією може стати нове розпізнавання обличчя. За словами компанії, вона повинна бути ще точнішим способом розблокування, ніж Face ID від Apple.

Розпізнавання обличчя, яке впровадили китайські виробники, на кшталт Huawei та Xiaomi, відбувається завдяки проекціюванню точок невидимого світла на обличчя користувача та вимірюванню деформацій.



Принцип роботи нової технології сканування особи від Sony

Проте нові 3D-камери Sony використовують пульсуючі лазерні сигнали та вимірюють час, який необхідний для того, щоб пульс нормалізувався. Таке рішення подібне до роботи ехолокації, яку використовують кажани.

За словами Sony, новий спосіб створює точнішу модель обличчя та здатний працювати на відстані до 5 метрів.

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Окрім того, нову технологію планують застосувати і для безпілотних автомобілів, дронів та іншої робототехніки.

Повідомляється, що масове виробництво 3D-камер заплановано на кінець літа 2019 року. Отже, смартфони з цією технологією не варто чекати раніше третього кварталу 2019 року.

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