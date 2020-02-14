Sony представила пульт із аудіосистемою: фото

Компанія Sony випустила оригінальний аксесуар, який комбінує одразу два різних типи приборів. У доповнення до можливості керувати телевізором, новий девайс отримав вбудовану акустику та можливість працювати без розетки.

Особливості новинки

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Новинка під назвою SRS-LSR200 виконує не тільки роль пульта дистанційного керування для перемикання каналів і регулювання гучності – її також можна підключити до телевізора в якості бездротової акустики, повідомляє Slash Gear.



Пульт управління Sony SRS-LSR200

Передбачено і роз'єм для навушників, який стане в нагоді для нічного кіносеансу на великій відстані від екрану. При цьому користувачеві не знадобиться розетка: пристрій оснащений вбудованим акумулятором з заявленою автономністю до 13 годин в режимі відтворення.

За допомогою такого "комбайна" можна слухати телевізійний контент і управляти його відтворенням, перебуваючи в іншій кімнаті.

Технічні характеристики

Корпус SRS-LSR200 захищений від бризок води за стандартом IPX2, що дозволяє використовувати новинку на кухні або у ванній.



Колонки в пульті Sony SRS-LSR200

Підключення до джерела звуку здійснюється по радіоканалу 2,4 ГГц, а розташовані під кутом 10 градусів динаміки дозволяють домогтися більш виразного звучання при установці колонки на рівну поверхню. Спеціальна функція Voice Zoom дозволяє акцентувати звукову доріжку на відтворенні голосу.

Ціна

Ґаджет вже надійшов у продаж в Японії за ціною 180 доларів (близько 4 400 гривень за курсом станом на 13 лютого 2020 року), про доступність новинки в інших регіонах виробник не повідомляє.

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