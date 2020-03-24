Sony сповільнить швидкість завантаження для PlayStation в Європі через коронавірус

Компанія Sony вирішила докласти зусиль для збереження загальної швидкості Інтернету. У Sony наголосили, що це не вплине на швидкість мультиплеєра, Єдине, що помітять ґеймери – "неввеличке падіння швидкості завантаження ігор" на період карантину.

Про такий крок компанія повідомила у своєму блозі, закликавши користувачів підтримати кроки до забезпечення стабільного інтернет з'єднання для усіх ґеймерів.

До теми YouTube та Netflix погодилися понизити якість відео через коронавірус

Хто ще приєднався до акції за стабільність інтернету

Хоч серед ігрових компаній Sony першою оголосила про обмеження пропускної здатності ігрової консолі під час карантину, минулого тижня низка потокових служб теж вдалися до таких кроків.

Серед компаній, які знизили якість подання контенту Netflix, YouTube, Amazon, Apple, Disney та інші. Провайдери стрімінгового контенту зобов’язалися обмежувати якість відео в Європі, щоб зменшити навантаження на широкосмугові мережі.

Для чого компанії пішли на такий крок

Ці заходи мають на меті допомогти підтримувати стабільне з'єднання з інтернетом для всіх користувачів, які перебувають вдома через карантин. Sony заявляє, що співпрацює з європейськими постачальниками послуг інтернету "для управління трафіком завантажень" і "робить свій внесок для вирішення проблем щодо стабільності в інтернеті".

Sony не наводить конкретних даних щодо того, наскільки буде зменшена швидкість завантаження і коли звична швидкість буде відновлена.

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