Sony створила суперекран з роздільною здатністю 16К

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Екран з роздільною здатністю 16К
Екран з роздільною здатністю 16К / bbc.com

Компанія Sony створила ультраширокий екран, що має роздільну здатність 16К. Він забезпечує у 64 рази чіткішу картинку, ніж звичайний екран у чіткості Full HD (1080p).

Як інформує BBC, цей екран може показувати зображення з надзвичайно чіткою деталізацією.

Тестовий екран має розмір 19,2 м на 5,4 м, тобто він більший ніж звичайний автобус. Наразі його встановили у новому дослідницькому центрі в місті Йокогама (Японія). Цікаво, що він настільки великий, що тягнеться між першим і другим поверхами.

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Коли екран з’явиться на ринку. Не скоро. Як заявили експерти, аби він вийшов на масовий ринок знадобляться щонайменше десятиліття.

"Ми повільно рухаємось до телевізорів 8K. Поки складно сказати, скільки часу буде потрібно, щоб вийти за межі цього. Тому 16K буде поки обмежений корпоративним світом", — заявив представник компанії Strategy Analytics Девід Мерсер.

Sony створила суперекран з роздільною здатністю 16К

Екран розтягнули на 2 поверхи

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Теги: Техно Новини Техно Sony Ґаджети
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