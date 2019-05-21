Sony та Microsoft відтепер "друзі": що відомо про нову угоду компаній

Дві величезні технологічні корпорації Sony та Microsoft анонсували довготривалу співпрацю в галузі хмарного геймінгу та штучного інтелекту. Про таке рішення компанії оголосили ще 17 травня, однак хвиля обговорень серед геймерів та здивування серед співробітників однієї з компаній досі не вщухає.

Мета та деталі співпраці. Як повідомляє видання Bloomberg, компанії поділяться один з одним досвідом і винаходами, але не перестануть конкурувати в розважальній індустрії.

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Sony почала переговори з Microsoft без будь-якої участі команди PlayStation, а в цей час менеджерам довелося заспокоювати шокованих співробітників, переконуючи їх, що плани компанії з випуску консолі наступного покоління залишаються в силі.

Чим мотивоване таке рішення? Схоже, Sony бачить в поширенні швидкого інтернету по всьому світу загрозу для свого бізнесу, адже PlayStation приносить корпорації третину всього доходу. Аналогічних ризиків зазнає і консоль від Microsoft.

Саме з цієї причини, вважають журналісти, вчорашнім ворогам довелося так поспішно об'єднати свої сили проти могутнього конкурента в особі Google.

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