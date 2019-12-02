Sony відродить лінійку компактних смартфонів – Xperia Compact

Смартфони із великими дисплеями (більше 6 дюймів) стали трендом мобільного ринку: девайс із невеликим екраном тяжко знайти навіть при великому бажання. Однак незабаром ситуація може змінитися, адже в мережі з’явилася інформація щодо відродження лінійки Sony Xperia Compact.

Інсайдери вже опублікували ключові специфікації новинки японського вендора, включаючи габарити і модель процесора пристрою, повідомляє Gizchina.

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Основні характеристики

За даними мережевих інформаторів, нова модель отримає 5,5-дюймовий дисплей з тонкими рамками і співвідношенням сторін 21:9 при лінійних розмірах корпуса 138 х 60 міліметрів. Смартфон буде побудований на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 665.

Інші технічні характеристики і передбачувана ціна смартфона не повідомляються.



Як виглядатиме наступний компактний смартфон компанії Sony

Дата презентації

Анонс новинки очікується на виставці Mobile World Congress 2020 на початку наступного року.

Інші смартфони компанії

Раніше інсайдери також повідомили, що японський виробник Sony готується до випуску чотирьох флагманських смартфонів:

Xperia 0 – з шістьма датчиками основної камери

– з шістьма датчиками основної камери Xperia 3 – із зігнутим корпусом

– із зігнутим корпусом Xperia 1.1 – з 4K-дисплеєм і

– з 4K-дисплеєм і Xperia 5.1 – з 2K-екраном і чотирма задніми камерами.

Представники компанії Sony наразі витік не прокоментували.

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