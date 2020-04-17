Sony випускатиме PlayStation 5 обмеженим тиражем перший рік – Bloomberg

Sony не планує відкладати випуск консолі PlayStation 5, який запланований на кінець 2020 року, але збирається в перший рік випустити набагато менше приставок, ніж у випадку з PS4.

У Sony оцінили, що до кінця березня 2021 року реально продати від 5 до 6 мільйонів приставок. За аналогічний період було реалізовано 7,5 мільйонів консолей PS4, повідомляє Bloomberg.

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Яка ситуація з релізом консолі

Компанія прогнозує набагато нижчий попит на PS5 в зв'язку з тим, що приставка матиме високі технічні характеристики, а відтак високу ціну. Такий фактор, як пандемія коронавірусу, позначився, скоріше, на рекламній стороні справи, але не на виробництві консолі.

Планованої ціною PS5 називають суму від 499 доларів до 549 доларів. PS4 коштувала 399 доларів. На думку аналітиків з Bloomberg Intelligence, PS5, і Xbox Series X коштуватимуть в районі 450 доларів.

Джерела підтвердили, що Sony спиратиметься на PS4 і PS4 Pro, щоб залучити більше нових користувачів, поки кількість консолей 5-го покоління не буде доведена до значної позначки. Після цього планується більш активне просування PS5. Поки ж цінники на PS4 і PS4 Pro можуть знизити.

Як вплине пандемія на продажі PS5

Коронавірус може позначитися на виробничих планах компанії в майбутньому. Поки співробітники Sony працюють вдома, і рада директорів компанії не змогла зібратися в березні, щоб затвердити бізнес-плани на поточний фінансовий рік. Sony вже визнала, що пандемія може вплинути на терміни виробництва ігор для наступної консолі.

У ситуації з PS5, однак, старт продажів зрушувати не будуть хоча б тому, щоб не програти Microsoft з її Xbox Series X.

Поставки компонентів збирачам PS5 вже стартували, а початок масового виробництва заплановано на червень.

До слова, нещодавно Sony представила новий контролер для PlayStation 5. Він отримав назву DualSense. Контролер виконаний в білому і чорному кольорах. У DualSense вбудований набір мікрофонів, який дозволить спілкуватися в іграх без використання гарнітури.

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