Sony випустила навушники за 2 тисячі доларів: чим вони такі особливі

Компанія Sony випустила дротові навушники, які оцінені у 2 тисячі доларів – 54 тисячі гривень. Як пояснюють виробники, така ціна девайсу пов’язана коштовністю матеріалів.

Gizchina повідомляє, що навушники створені з високоякісних матеріалів і їх збирають вручну.

Чим такі особливі. Ці навушники виконані з цирконієвого сплаву зі стійкістю до корозії. У кожному навушнику по три випромінювачі: перший – діаметром 0,47 – дюйма, інший – діаметром 0,2-дюйма і третій – з врівноваженим якорем.

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Навушники відтворюють звук з частотою до 100 КГц. Для прикладу, більшість звичайних навушників - з частотою 20 КГц. Це дає змогу передавати звук з кращою деталізацією, та глибші і чистіші баси.

Навушники збирають вручну

Разом із девайсом користувач отримує чохол, 13 пар амбушюрів та тканину для очищення.

Як створюють ці навушники. Навушники отримали срібне покриття та золоті контакти. Як вже було сказано, навушники збирають вручну. Усі мідні дроти покривають сріблом. Це убезпечує навушники від проникнення кисню і запобігання корозії. Далі дріт остаточно обплітають шовком, щоб знизити шуми від тертя.

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