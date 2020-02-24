Sony Xperia 10 II: характеристики нового смартфона-середнячка

Компанія Sony анонсувала новий смартфон середнього класу під назвою Xperia 10 II. Головними особливостями пристрою стали "кінематографічний" дисплей, потрійна основна камера із різним набором оптики та збільшений акумулятор.

Характеристики

Важливо: Смартфон Sony Xperia 1 II представили офіційно: характеристики

Sony Xperia 10 II успадкував від попередника витягнуту форму дисплея із діагоналлю 6 дюймів із співвідношенням сторін 21:9 та роздільною здатністю Full HD+ без отворів і вирізів.

На відміну від минулорічної моделі, виробник використовував OLED-матрицю замість IPS. Корпус смартфона захищений від попадання води і пилу за стандартами IP65/68.



Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 10 II побудований на базі 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 665 і оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті, обсяг вбудованого накопичувача становить 128 ГБ. За автономність моделі відповідає акумулятор ємністю 3600 мАг.

Однією з особливостей пристрою став 3,5-мм аудіороз'єм, який все рідше зустрічається навіть в средньобюджетному сегменті.

Камери

Модуль основної камери Xperia 10 II представлений трьома сенсорами з роздільною здатністю 8 (надширококутний оптика), 12 (ширококутне скло) і 8 Мп (телеоб'єктив, еквівалентна фокусна відстань 52 мм). Селфі-модуль отримав один 8-мегапіксельний датчик.

Модель підтримує запис відео з роздільною здатністю 4K і "кінематографічну" зйомку зі співвідношенням сторін кадру 21:9.

Презентація Sony Xperia 10 II – дивіться відео

Дата виходу та ціна

Sony Xperia 10 II в чорному і білому корпусах надійде в продаж навесні 2020 року, вартість новинки буде оголошена пізніше.

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