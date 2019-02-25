Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus: японці представили нові доступні смартфони на MWC 2019

На виставці MWC 2019 компанія Sony представила смартфони середнього рівня Xperia 10 та Xperia 10 Plus. Відзначимо, раніше ця лінійка смартфонів мала назву Xperia XA.

"Ми використовуємо інновації Sony в смартфонах середньої лінійки, щоб зробити нові технології доступними настільки, наскільки це можливо. Смартфони з новим широкоформатним дисплеєм 21:9 з вишуканим і витонченим дизайном відмінно лежать у руці і просто створені для розваг", –підкреслив президент Sony Mobile Communications Міцуя Кішіда.

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Дисплей та дизайн. Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus отримали витягнутий дисплей із співвідношенням сторін 21:9 та роздільною здатністю 2520 х 1080 пікселів. Діагональ дисплея Sony Xperia 10 складе 6 дюймів, а Sony Xperia 10 Plus – 6,5 дюйма.



Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus отримали нестандартний дисплей

Сама Sony пояснює вибір співвідношення сторін 21: 9 тим, що це "кіношний" стандарт. Тобто, якщо дивитися фільми на такому екрані, то вони будуть займати весь екран без чорних смуг зверху і знизу.

Сканер відбитків пальців розташувався не під дисплеєм, а на правій боковій грані.



В Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus сканер відбитків пальців розташувався на бічній панелі

Характеристики. "Серцем" Sony Xperia 10, як і передбачалося, став процесор Qualcomm Snapdragon 630 із 3 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем на 64 ГБ. Апаратна основа Sony Xperia 10 Plus складається з процесора Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Обидва пристрої підтримують карти MicroSD, тож якщо вам буде замало вбудованого сховища, його можна збільшити.

Акумулятор Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus має об’єм 2 870 мАг та 3 000 мАг відповідно. Смартфони обладнані 3,5-міліметровим роз'ємом для навушників з підтримкою FM-радіо. Також є порт USB Type-C. Смартфони працюють під управлінням операційної системи Android 9 Pie.



Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus отримали подвійну основну камеру

Камери. Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus отримали подвійну основну камеру. У старшої версії вона представлена модулями на 12 та 8 мегапікселів, а у його "меншого брата" – 12 та 5 мегапікселів. Камери дають змогу отримувати високоякісні зображення з художнім ефектом боке, виділяючи предмет зйомки на розмитому фоні. Камера Xperia 10 Plus з двократним оптичним зумом дозволяє робити якісні знімки без необхідності наближення до об'єкта.

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Роздільна здатність фронтальної камери обох новинок становить 8 Мп. Для розширення творчих можливостей як основна, так і фронтальна камери Xperia 10 і 10 Plus оснащені електронною стабілізацією SteadyShot, яка виключає розмитість відео навіть при зйомці у русі.

Звук. Смартфони Xperia 10 і 10 Plus підтримують технологію Sony High-Resolution Audio і кодек LDAC, за допомогою яких можна слухати музику в її первісному звучанні навіть через бездротові навушники без будь-яких додаткових налаштувань.



Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus

Дата виходу та ціна. Смартфони будуть доступні в темно-синьому, чорному, срібному і золотому кольорах. Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus надійдуть у продаж вже в березні 2019 року. Ціна новинок складе 349,99 доларів (близько 9 500 гривень) та 429,99 доларів (близько 11 600 гривень) відповідно.

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