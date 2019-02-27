Sony Xperia 10 та Xperia L3: дата старту продажів та ціна в Україні

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Sony Xperia 10 та Xperia L3: дата старту продажів та ціна в Україні
Sony Xperia 10 та Xperia L3: дата старту продажів та ціна в Україні / PCMag.com

Компанія Sony Mobile оголосила старт продажів нових смартфонів середнього та бюджетного сегментів – Xperia 10, Xperia 10 Plus та Xperia L3. Відзначимо, компанія представила пристрої 25 лютого в рамках виставки MWC 2019.

Про це Техно 24 повідомили у прес-службі Sony Mobile.

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Дата старту продажів та ціна. Смартфон Sony Xperia 10 надійде у продаж вже 12 березня і з’явиться на полицях магазинів із цінником 10 999 гривень. Його "старший брат" – Xperia 10 Plus – буде доступний для покупки з 18 березня за ціною 12 999 гривень. А от бюджетний Sony Xperia L3 можна буде придбати за 6 999 гривень вже з 15 березня.

Характеристики Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus. Смартфони отримали інноваційний дисплей із співвідношенням сторін 21:9. Діагональ дисплея Sony Xperia 10 складе 6 дюймів, а Sony Xperia 10 Plus – 6,5 дюйма.

Відеоогляд смартфона Sony Xperia 10 Plus – дивіться відео

"Серцем" Sony Xperia 10, як і передбачалося, став процесор Qualcomm Snapdragon 630 із 3 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем на 64 ГБ. Апаратна основа Sony Xperia 10 Plus складається з процесора Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

Sony Xperia 10 та Xperia 10 Plus отримали подвійну основну камеру. У старшої версії вона представлена модулями на 12 та 8 мегапікселів, а у його "меншого брата" – 12 та 5 мегапікселів. Роздільна здатність фронтальної камери обох новинок становить 8 Мп.

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Харктеристики Sony Xperia L3. Новинка отримала 5,7-дюймовий екран. "Серцем" Sony Xperia L3 став процесор процесор MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативки та вбудоване сховище на 32 ГБ.

Відеоогляд смартфона Sony Xperia L3 – дивіться відео

Sony Xperia L3 – це перший смартфон лінійки L з подвійною камерою з роздільною здатністю 13 Мп і 2 Мп.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Ціни Sony
Джерело: 24 Канал
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