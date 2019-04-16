Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона

Новий смартфон-середнячок Sony Xperia 10 нещодавно надійшов у продаж в Україні. Смартфон отримав доволі нестандартний розмір, а відтак неоднозначні відгуки. Я теж користувалась новинкою кілька тижнів. Що про нього думаю – розкажу у матеріалі.

Дизайн

Смартфон отримав незвичне співвідношення сторін – 21:9. Діагональ екрану становить 6 дюймів. Такі габарити не всім припали до душі. Спочатку він і мені виглядав незвично.

Читайте також: Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона

Але у руці "сидить" дуже комфортно. Крім того, для додаткової зручності є функція "Режим однієї руки"– з правого боку з'являється зменшений екран із програмами, які користувач найчастіше відкриває.



Sony Xperia 10 комфортний для руки

Сканер відбитків пальців розмістили на правій боковій грані. Це дуже зручне розташування, щоразу коли я брала телефон великий палець лягав просто на сканер.

Ліворуч на грані розмістили слот для сім-карт. Його можна відкрити без використання спеціальної голки.

Огляд Sony Xperia 10: відео

Камери

Про камери багато розповідати не буду. Коротко опишу характеристики, а наскільки якісно телефон знімає – дивіться самі.



Фото зроблене за хорошої погоди

Тож смартфон має подвійну основну камеру. 13 мегапіксельний модуль підтримує різні формати зйомки, зокрема й широкоформатні фото. Додатковий модуль на 5 Мп робить фото з ефектом боке (розмитий фон). Роздільна здатність фронтальної камери обох новинок становить 8 Мп.



Фото з ефектом боке



Фото з ефектом боке



Фото зроблено ввечері

До речі, камера має AR-технологію, тож можна пограти із доповненою реальністю.



Знімок на Sony Xperia 10



Селфі на Sony Xperia 10

Що стосується практики, то смартфон робить дуже непогані знімки під час ясної погоди. Однак, якщо світла недостатньо – фотографії виходять із помітною зернистістю.

Відеокамера знімає у режимі 4K. Вона оснащена електронною стабілізацією SteadyShot, яка доволі ефективно стабілізує картинку під час зйомки у русі.

Кіносмартфон

Я вже згадувала про нестандартні параметри Sony Xperia 10. Але інженери вибрали такий екран не для комфорту в руці. Насправді, такий формат використовують у кіновиробництві.



Нестандартний параметр спеціально для перегляду фільмів

Як стверджують у компанії, співвідношення 21: 9 використовують у 70% кінопродуктів, в тому числі у фільмах, виробництвом і продюсуванням яких займається підрозділ Sony. Тож на такому смартфоні зручніше дивитись кіно, без чорних смуг. Щоправда, якщо фільм не адаптований для такого формату, то по боках будуть широкі рамки. А якщо розширити зображення, то значний шматок відео вгорі та внизу будуть обрізаними. Це, наприклад, стосується роликів з YouTube.

Читайте також: Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка

Це стосується й ігор. Багато виробників вже адаптовують свій продукт до такого формату. Щоправда, телефон ігровим точно не назвеш. Він отримав процесор середнього рівня Qualcomm Snapdragon 630 у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті. Під час ігор він доволі швидко нагрівається. Хоча на середньовисоких налаштуваннях графіки картинка доволі плавна.



Деякі ігри вже теж адаптовані під формат 21: 9

Також такий формат дуже зручний, якщо розділити його на дві частини. Так, у верхній половині можна, наприклад, дивитись відео, а на нижній – переписуватись у чаті чи займатись іншими справами. Загалом, гортати відео в такому видовженому форматі – одне задоволення.

Автономність



Sony Xperia 10 коштує в Україні від 9 999 гривень

Смартфон має батарею, ємністю 2 870 мАг. Це не надто багато для екрану на 6 дюймів. Якщо використовувати його для скролення соцмереж або інших буденних справ, то заряду може вистачити на півтора дні. При цьому, використовуючи його "за призначенням", тобто переглядаючи фільми, телефон доведеться заряджати вже до кінця дня.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей

Діагональ: 6 дюймів

Тип: IPS

Роздільна здатність: 2520 х 1080 пікселів

Тип: Роздільна здатність: 2520 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 630

Відеопроцесор Adreno 508

Пам'ять Оперативна: 3 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 3 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 13 Мп + 6 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 13 Мп + 6 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 2 870 мАг

2 870 мАг Операційна система Android 9.0 (Pie)

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно