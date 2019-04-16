Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона

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Sony Xperia 10: ціна, огляд, характеристики новинки
Огляд Sony Xperia 10 / 24 Канал

Новий смартфон-середнячок Sony Xperia 10 нещодавно надійшов у продаж в Україні. Смартфон отримав доволі нестандартний розмір, а відтак неоднозначні відгуки. Я теж користувалась новинкою кілька тижнів. Що про нього думаю – розкажу у матеріалі.

Дизайн

Смартфон отримав незвичне співвідношення сторін – 21:9. Діагональ екрану становить 6 дюймів. Такі габарити не всім припали до душі. Спочатку він і мені виглядав незвично.

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Але у руці "сидить" дуже комфортно. Крім того, для додаткової зручності є функція "Режим однієї руки"– з правого боку з'являється зменшений екран із програмами, які користувач найчастіше відкриває.

Огляд Sony Xperia 10
Sony Xperia 10 комфортний для руки 

Сканер відбитків пальців розмістили на правій боковій грані. Це дуже зручне розташування, щоразу коли я брала телефон великий палець лягав просто на сканер.

Ліворуч на грані розмістили слот для сім-карт. Його можна відкрити без використання спеціальної голки.

Огляд Sony Xperia 10: відео

Камери

Про камери багато розповідати не буду. Коротко опишу характеристики, а наскільки якісно телефон знімає – дивіться самі.

Огляд Sony Xperia 10
Фото зроблене за хорошої погоди 

Тож смартфон має подвійну основну камеру. 13 мегапіксельний модуль підтримує різні формати зйомки, зокрема й широкоформатні фото. Додатковий модуль на 5 Мп робить фото з ефектом боке (розмитий фон). Роздільна здатність фронтальної камери обох новинок становить 8 Мп.

Огляд Sony Xperia 10
Фото з ефектом боке

Огляд Sony Xperia 10
Фото з ефектом боке

Огляд Sony Xperia 10
Фото зроблено ввечері

До речі, камера має AR-технологію, тож можна пограти із доповненою реальністю.

Огляд Sony Xperia 10
Знімок на Sony Xperia 10

Огляд Sony Xperia 10
Селфі на Sony Xperia 10

Що стосується практики, то смартфон робить дуже непогані знімки під час ясної погоди. Однак, якщо світла недостатньо – фотографії виходять із помітною зернистістю.

Відеокамера знімає у режимі 4K. Вона оснащена електронною стабілізацією SteadyShot, яка доволі ефективно стабілізує картинку під час зйомки у русі.

Кіносмартфон

Я вже згадувала про нестандартні параметри Sony Xperia 10. Але інженери вибрали такий екран не для комфорту в руці. Насправді, такий формат використовують у кіновиробництві.

Огляд Sony Xperia 10
Нестандартний параметр спеціально для перегляду фільмів 

Як стверджують у компанії, співвідношення 21: 9 використовують у 70% кінопродуктів, в тому числі у фільмах, виробництвом і продюсуванням яких займається підрозділ Sony. Тож на такому смартфоні зручніше дивитись кіно, без чорних смуг. Щоправда, якщо фільм не адаптований для такого формату, то по боках будуть широкі рамки. А якщо розширити зображення, то значний шматок відео вгорі та внизу будуть обрізаними. Це, наприклад, стосується роликів з YouTube.

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Це стосується й ігор. Багато виробників вже адаптовують свій продукт до такого формату. Щоправда, телефон ігровим точно не назвеш. Він отримав процесор середнього рівня Qualcomm Snapdragon 630 у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті. Під час ігор він доволі швидко нагрівається. Хоча на середньовисоких налаштуваннях графіки картинка доволі плавна.

Огляд Sony Xperia 10
Деякі ігри вже теж адаптовані під формат 21: 9 

Також такий формат дуже зручний, якщо розділити його на дві частини. Так, у верхній половині можна, наприклад, дивитись відео, а на нижній – переписуватись у чаті чи займатись іншими справами. Загалом, гортати відео в такому видовженому форматі – одне задоволення.

Автономність

Огляд Sony Xperia 10
 Sony Xperia 10 коштує в Україні від 9 999 гривень

Смартфон має батарею, ємністю 2 870 мАг. Це не надто багато для екрану на 6 дюймів. Якщо використовувати його для скролення соцмереж або інших буденних справ, то заряду може вистачити на півтора дні. При цьому, використовуючи його "за призначенням", тобто переглядаючи фільми, телефон доведеться заряджати вже до кінця дня.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей
  • Діагональ: 6 дюймів
    Тип: IPS
    Роздільна здатність: 2520 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 630
  • ВідеопроцесорAdreno 508
  • Пам'ятьОперативна: 3 ГБ
    Вбудована: 64 ГБ
  • КамераОсновна: 13 Мп + 6 Мп
    ​Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор2 870 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie)

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Теги: Техно Смартфони Публікації Sony
Джерело: Техно 24
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