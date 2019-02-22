Sony Xperia 1: характеристики та дата презентації флагманського смартфона

За кілька днів до старту виставки MWC 2019 в мережі з’явилися детальні характеристики та фото флагманського смартфона Sony Xperia 1. Новинка отримає не лише нову назву, але й топові характеристики та інноваційний дисплей.

Як повідомляє Gizchina, відомий інсайдер Еван Бласс розповів, що Sony проведе ребрендинг не лише середнього сегменту смартфонів, а перейменує й флагманську лінійку. Новий смартфон дебютує під назвою Sony Xperia 1, а не Sony Xperia XZ4, як передбачалося раніше.

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Дизайн. Новинка отримає 6,5-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 4K. Екран отримає тонкі бічні рамками і співвідношення сторін 21: 9, а також буде позбавлений вирізів. Селфі-камера розміститься у верхній частині передньої панелі пристрою поряд з розмовним динаміком.

Характеристики. Sony Xperia 1 отримає топовий процесор Snapdragon 855 в комбінації з 6 ГБ оперативної пам’яті і вбудованим накопичувачем на 128 ГБ. Раніше в базі даних китайського регулятора TENAA з'явився запис про сертифікацію моделі з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ – ймовірно, ґаджет буде випускатися в різних конфігураціях.

Xperia 1's pretty sexy in purple. pic.twitter.com/G0FkyzBXxv — Evan Blass (@evleaks) 21 февраля 2019 г.

Смартфон отримає акумулятор на 4400 мАг, захищений від вологи і пилу корпус за стандартом (IP 68), а також модулі Bluetooth 5.0 і NFC. З коробки апарат буде працювати під управлінням Android 9.0 Pie.

Камери. Характеристики потрійної основної камери Sony Xperia 1 поки не підтверджені. З чуток, основний сенсор зможе похизуватися роздільною здатністю 52 Мп в поєднанні з діафрагмою f / 1.6, що забезпечує високу якість зйомки в умовах низької освітленості. Конфігурацію доповнять 16-мегапіксельний телеоб'єктив (f / 2.6) і датчик ToF для сканування об'єктів в кадрі. Роздільна здатність селфі-камери складе 24 Мп.

Інші характеристики. Сканер відбитків пальців виробник помістить на бічну грань корпусу Sony Xperia 1, між кнопками включення і гучності. Як зазвичай смартфон оснастять виділеною клавішею для спуску затвора камери. На нижньому торці розташуються порт USB Type-С і решітка динаміка. Судячи з опублікованих зображеннями, 3,5-міліметровий аудіороз'єм апарат не отримає.

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Дата анонсу. Анонс Sony Xperia 1 відбудеться 25 лютого на виставці MWC 2019. Смартфон буде представлений разом з моделями середнього цінового сегмента Sony Xperia 10 і Sony Xperia 10 Plus.

Ціна. Повідомляється, що в продаж новинки ймовірно надійдуть в березні. Очікувана ціна флагманського Sony Xperia 1 становить від 905 доларів (близько 24 500 гривень) до 1020 доларів (близько 27 500 гривень), а Sony Xperia 10 і Sony Xperia 10 Plus імовірно обійдуться в 393 доларів (близько 10 600 гривень) і 429 доларів (близько 11 500 гривень) відповідно.

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