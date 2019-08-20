Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана

Взимку на виставці MWC 2019 компанія Sony представила свій новий флагманський смартфон Xperia 1. Окрім нової назви пристрій отримав незвичний дисплей із співвідношенням сторін 21:9, потрійний модуль основної камери (що стало першим таким рішенням компанії) та вражаючі характеристики.

Дизайн Sony Xperia 1

Перше, що кидається в очі – це видовжена форма смартфона. Sony Xperia 1 отримав співвідношення сторін 21:9, що відповідає "кіношному" формату. Таке рішення має низку переваг: під час веб-серфінгу на екрані відображається більше інформації, а працювати із двома додатками одночасно ще зручніше.

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Окрім того, під час перегляду фільмів на екрані не відображаються чорні рамки, адже співвідношення 21:9 використовується під час зйомок кіно.



На Sony Xperia 1 можна дивитися фільми без чорних рамок

Окремо варто виділити роздільну здатність 4К. Завдяки 6,5-дюймовому 4К OLED дисплею можна насолодитися улюбленими фільмами в їх первозданному вигляді. Xperia 1 має кінематографічне співвідношення сторін дисплея і забезпечує реалістичне відтворення кольорів, що дозволяє більш точно передати задум режисера.

У той час, коли виробники переходять на безрамковий дизайн смартфонів, ховаючи фронтальну камеру у спеціальних вирізах, японці вирішили залишити традиційний вигляд свого флагмана. Рамки в Sony Xperia 1 є, але вони тонкі і додають смартфону особливого шарму.



Sony Xperia 1 отримав дисплей із "кіношним" співвідношенням сторін

Новинка отримала скляний корпус, який виглядає гарно, однак дуже легко маститься. На ньому добре видно відбитки пальців. До того ж, якщо користуватися смартфоном без захисного чохла, то він може вислизнути із вологих рук. Втім, такого інциденту може й не статися, адже пристрій за рахунок своєї форми добре лежить в руці.

Сканер відбитків пальців перекочував на бічну грань, що надзвичайно зручно. Дактилоскоп спрацьовує швидко.



Sony Xperia 1 дуже зручно лежить в руці, не зважаючи на великий дисплей

Тут же згадаємо за комплектацію Sony Xperia 1. Японці приємно здивували перехідником для навушників. Так як компанія вже не перший рік випускає пристрої без 3,5-міліметрового аудіороз’єму, перед користувачами звичайних дротових навушників гостро поставало питання в придбанні перехідника. Але виробник про це потурбувався заздалегідь. Також в комплекті йде 18 Вт зарядка, стандартний кабель USB Type-C та документація.

Камери Sony Xperia 1

Останнім часом смартфони Sony отримували чимало критики щодо кількості камер та якості зйомки. Деякі користувачі схильні вважати, що більша кількість фотомодулів основної камери забезпечує кращу якість фото. Тому в Sony Xperia 1 виробник вирішив піддатися трендам і наділив новинку одразу трьома фотомодулями.



Sony Xperia 1 отримав потрійну основну камеру

Всі модулі 12-мегапіксельні, однак мають свої особливості: 16-міліметровий надширококутний об’єктив для зйомки пейзажів, 26-мегапіксельним універсальний об’єктив, а третій модуль представлений 52-міліметровим телеоб’єктивом (який еквівалентний 35-мегапіксельному для повнокадрової матриці).



Фото зроблене на Sony Xperia 1

Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 Мп і хоча вона представлена одним модулем в ній передбачена можливість зйомки із ефектом боке. Портрети на фронталку виходять не такі, якісні, як на основну камеру, але теж доволі непогані.

Селфі без ефекту боке та в режимі протретної зйомки

І на основній, і на фронтальній камері є можливість налаштування боке: ви можете обрати більш розмитий фон або ж мінімально розмити його. Також камера Sony Xperia 1 отримала можливість ручних налаштувань, що стане в нагоді при різних умовах зйомки.



Фото на Sony Xperia 1 з ефектом боке



Як знімає камера Sony Xperia 1



Фото на основну камеру Sony Xperia 1



Фото на камеру Sony Xperia 1

Відеозйомка в Xperia 1 виведена на абсолютно новий рівень завдяки співпраці з інженерами підрозділу професійних камер Sony CineAlta, яке набуло всесвітньої популярності з повнокадровою цифровою кінокамерою VENICE. Смартфон знімає зі справжньою кінематографічною якістю, а за допомогою нової функції Cinema Pro і готових пресетів кольорокорекції ви зможете додати вашим відео ще більше виразності.

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Super slow motion на камеру Sony Xperia 1 – дивіться відео

Зйомка ведеться в роздільній здатності 4K HDR з частотою 24 кадрів в секунду і у форматі 21:9. Камера дозволяє зберігати окремі кадри в форматі 21:9 під час запису відео або вже з відзнятих роликів із застосуванням фільтрів кольорокорекції Look, а також без них. Унікальна система гібридної стабілізації Optical SteadyShot з оригінальним алгоритмом забезпечує плавність зйомки і виключає будь-яке тремтіння.

Відео зняте на камеру Sony Xperia 1 – дивіться відео

Все це укупі створює неймовірні відчуття від зйомки. Знімки виходять насиченими та дуже якісними, а відео хочеться переглядати знову і знову.

Основні характеристики Sony Xperia 1

Як і належить флагману Sony Xperia 1 отримав топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855 із підтримкою Snapdragon Elite Gaming. Завдяки цьому пристрій забезпечує відмінний ігровий досвід. Під час геймінгу смартфон не перегрівається, а картинка на дисплеї плавна та не скаче.

Оперативна пам'ять має обсяг 6 ГБ, а вбудоване сховище – 128 ГБ. Окрім того передбачена підтримка microSD-карт до 512 ГБ. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.



На смартфоні Sony Xperia 1 дуже зручно працювати з двома додатками

Потужна батарея, ємкістю 3330 мАг, що підтримує технології Smart Stamina, Battery Care і Xperia Adaptive Charging, забезпечує роботу пристрою без підзарядки протягом усього дня. Під час ігор смартфон розряджаються дещо швидше, однак якщо його використовувати для серфінгу соцмереж, зйомок фото та відео та дзвінків, то батареї може вистачити на 3 дні, а то й більше. І якщо серед наших читачів знайдуться скептики, які переконані, що 3330 мАг для такого дисплея – це замало, то після користування смартфоном можемо запевнити, що цього більш ніж достатньо. Японці прекрасно збалансували продуктивність пристрою та його автономність.

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Ціна Sony Xperia 1 в Україні

Зауважимо, новинка доступна в українських магазинах з 12 червня і наразі її вартість становить 25 999 гривень.

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